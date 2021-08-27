Бриан Приске
Лига Европы
Антверпен
Омония
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#Бриан Приске #Лига Европы #Антверпен #Омония

Тренер «Антверпена» пришел голым на пресс-конференцию – это было обещание игрокам

8 часов назад

твиттер «Антверпена»

У бельгийского «Антверпена» был очень сложный отборочный этап в группу Лиги Европы. По сути, он состоял из двух матчей с кипрской «Омонией». Но это были очень тяжелые два матча.

Первая встреча: «Антверпен» слил со счетом 2:4.

Вторая игра: «Антеверпен» в основное время забил два безответных мяча и вытянул надежду на групповой этап. В серии пенальти «Антверпен» был точнее (3:2) – так и прошел «Омонию».

Эмоции игроков, они праздновали с фанатами:

Другое проявление эмоций произошло на пресс-конференции. Туда главный тренер «Антверпена» Бриан Приске пришел почти голым – он просто завернулся в полотенце. Там Приске рассказал, как изменилась команда с мая (он работает в «Антеверпене» с того момента), как игроки совершили подвиг. Но главный вопрос, разумеется, был посвящен его внешнему виду. Ответ Приске:

«Руди Косси пришел ко мне в среду и сказал: «Тренер, мы собираемся выиграть со счетом 3:0». Я лишь ответил: «Хорошо, если все так и будет и мы сыграем без пропущенных мячей, я приду на пресс-конференцию без одежды».

Сказал – сделал.

Официальный аккаунт клуба опубликовал фото с Приске и лишь подписал: «Постойте, что здесь происходит?»

Матч завершен
Антверпен
Антверпен
Миеси 28
Геркенс 84
2:0
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Омония
Никосия
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