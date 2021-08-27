Тренер «Антверпена» пришел голым на пресс-конференцию – это было обещание игрокам
У бельгийского «Антверпена» был очень сложный отборочный этап в группу Лиги Европы. По сути, он состоял из двух матчей с кипрской «Омонией». Но это были очень тяжелые два матча.
Первая встреча: «Антверпен» слил со счетом 2:4.
Вторая игра: «Антеверпен» в основное время забил два безответных мяча и вытянул надежду на групповой этап. В серии пенальти «Антверпен» был точнее (3:2) – так и прошел «Омонию».
Эмоции игроков, они праздновали с фанатами:
Другое проявление эмоций произошло на пресс-конференции. Туда главный тренер «Антверпена» Бриан Приске пришел почти голым – он просто завернулся в полотенце. Там Приске рассказал, как изменилась команда с мая (он работает в «Антеверпене» с того момента), как игроки совершили подвиг. Но главный вопрос, разумеется, был посвящен его внешнему виду. Ответ Приске:
«Руди Косси пришел ко мне в среду и сказал: «Тренер, мы собираемся выиграть со счетом 3:0». Я лишь ответил: «Хорошо, если все так и будет и мы сыграем без пропущенных мячей, я приду на пресс-конференцию без одежды».
Сказал – сделал.
Официальный аккаунт клуба опубликовал фото с Приске и лишь подписал: «Постойте, что здесь происходит?»