Кельн

Кельн
Cologne
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Германия
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Рейн Энерги
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Штеффен Баумгарт
Ш. Баумгарт
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
27
Антони Модест А. Модест 		Нап 34 30 19 2 2 0
11
Флориан Кайнц Ф. Кайнц 		Пол 29 29 4 4 3 1
2
Бенно Шмитц Б. Шмитц 		Защ 27 28 0 4 4 0
14
Йонас Хектор Й. Хектор 		Защ 31 28 0 6 3 0
6
Салих Озкан С. Озкан 		Пол 24 24 2 0 5 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 16:30
Кельн
-:-
Вольфсбург
07.05.2022 07 мая 2022 сб 16:30
Германия. Бундеслига , 33 тур
Кельн
-
Вольфсбург
-
Германия. Бундеслига , 33 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Штутгарт
-:-
Кельн
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Германия. Бундеслига , 34 тур
Штутгарт
-
Кельн
-
Германия. Бундеслига , 34 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
4
Фрайбург
32 15 10 7 56:40 55
5
РБ Лейпциг
32 16 6 10 67:36 54
6
Кельн
32 14 10 8 51:46 52
7
Унион
32 14 9 9 43:41 51
8
Хоффенхайм
32 13 7 12 55:51 46
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:30
Аугсбург
1 : 4
Кельн
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:30
32 тур
Аугсбург
1
Кельн
4
Германия. Бундеслига , 32 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:30
Кельн
3 : 1
Арминия
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:30
31 тур
Кельн
3
Арминия
1
Германия. Бундеслига , 31 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 19:30
Боруссия
1 : 3
Кельн
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 19:30
30 тур
Боруссия
1
Кельн
3
Германия. Бундеслига , 30 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:30
Кельн
3 : 2
Майнц
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:30
29 тур
Кельн
3
Майнц
2
Германия. Бундеслига , 29 тур
01.04.2022 01 апр. 2022 пт 21:30
Унион
1 : 0
Кельн
01.04.2022 01 апр. 2022 пт 21:30
28 тур
Унион
1
Кельн
0
Германия. Бундеслига , 28 тур
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