Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
27Антони Модест А. Модест
|Нап
|34
|30
|19
|2
|2
|0
|
11Флориан Кайнц Ф. Кайнц
|Пол
|29
|29
|4
|4
|3
|1
|
2Бенно Шмитц Б. Шмитц
|Защ
|27
|28
|0
|4
|4
|0
|
14Йонас Хектор Й. Хектор
|Защ
|31
|28
|0
|6
|3
|0
|
6Салих Озкан С. Озкан
|Пол
|24
|24
|2
|0
|5
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
4
|32
|15
|10
|7
|56:40
|55
|
5
|32
|16
|6
|10
|67:36
|54
|
6
|32
|14
|10
|8
|51:46
|52
|
7
|32
|14
|9
|9
|43:41
|51
|
8
|32
|13
|7
|12
|55:51
|46
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