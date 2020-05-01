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#Кельн #Футбол #коронавирус #Бундеслига

В «Кельне» три человека заразились коронавирусом

01 мая 2020, 22:43

30 апреля футболисты, тренерский штаб и сотрудники «Кельна» сдали тесты на коронавирус – три из них оказались положительными. При этом «Кельн» не уточняет, кто именно заразился и говорит, что эти люди (у них нет симптомов) следующие 2 недели проведут на карантине дома.

«Кельн» в официальном заявлении говорит: несмотря на положительные тесты на коронавирус в команде, игроки продолжат тренировки, соблюдая все необходимые меры предостороженности.

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