Марк Ут
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Кельн
Форвард «Кельна» Ут бил пенальти во всех турах после рестарта. Забил только один
27 мая 2020, 23:22
Марк Ут перешел зимой из «Шальке» в «Кельн» и за десять матчей забил пять голов.
После рестарта – в каждом из трех матчей он бил пенальти, но забил только «Майнцу».
- «Майнцу» бил в правый от себя угол – забил;
- «Фортуне» бил в левый – не забил;
- «Хоффенхайму» бил в правый – не забил.
До паузы «Кельн» выиграл восемь из последних 11 матчей Бундеслиги. После возобновления – всего два очка в трех играх.
- 2:0 вели с «Майнцем», но упустили победу – 2:2;
- 0:2 проигрывали «Фортуне», но в конце забили дважды – 2:2;
- В гостях у «Хоффенхайма» – поражение 1:3.
В таблице Бундеслиги «Кельн» идет 11-м.
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