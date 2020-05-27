Форвард «Кельна» Ут бил пенальти во всех турах после рестарта. Забил только один

Марк Ут перешел зимой из «Шальке» в «Кельн» и за десять матчей забил пять голов.

После рестарта – в каждом из трех матчей он бил пенальти, но забил только «Майнцу».

«Майнцу» бил в правый от себя угол – забил;

«Фортуне» бил в левый – не забил;

«Хоффенхайму» бил в правый – не забил.

До паузы «Кельн» выиграл восемь из последних 11 матчей Бундеслиги. После возобновления – всего два очка в трех играх.

2:0 вели с «Майнцем», но упустили победу – 2:2;

0:2 проигрывали «Фортуне», но в конце забили дважды – 2:2;

В гостях у «Хоффенхайма» – поражение 1:3.

В таблице Бундеслиги «Кельн» идет 11-м.