Что теперь помешает чемпионству «Баварии»
Как дела у «Баварии»?
- «Бавария» впервые в сезоне выиграла 1:0, но сразу сделала это в главном матче весны. Теперь отрыв от Дортмунда вырос до семи очков. Он же сохранится при любом исходе других матчей тура.
- Йозуа Киммих продлил серию из голов в играх, где «Бавария» побеждает с сухим счетом. Она растянулась на три сезона и шесть матчей.
- Ханси Флик выиграл в «Баварии» 15 матчей из 18-ти. До него такое удавалось только Гвардиоле. Во время паузы на коронавирус Флик переподписал контракт аж до лета 2023 года.
- Мануэль Нойер продлил контракт и одновременно вошел в историю. Игра с «Боруссией» стала для него 400-й в Бундеслиге. Из действующих игроков лишь Гентнер и Писарро перешли за эту отметку.
- Всего «Бавария» побеждает уже в семи матчах подряд. Разница мячей за этот период – 23:5. Последняя потеря очков была 9 февраля («РБ Лейпциг», 0:0).
Что у «Баварии» с календарем?
«Баварии» осталось сыграть в Бундеслиге шесть матчей. Чтобы упустить чемпионство, минимум в половине из них ей надо потерять очки. Это с условием, если идущие ниже соперники покажут почти стопроцентные результаты.
Расклад по матчам «Баварии» (64 очка) такой:
- 30 мая. «Фортуна».
- 6 июня. «Байер».
- 13 июня. «Боруссия М».
- 16 июня. «Вердер».
- 20 июня. «Фрайбург».
- 27 июня. «Вольфсбург».
По такому календарю все не так однозначно. «Бавария» дважды подряд проигрывала «Байеру», а в декабрьском матче первого круга проиграла «Боруссии М». С «Фрайбургом» команда два раза сыграла по 1:1, но в первом круге выиграла 3:1. «Фортуна», «Вердер» и «Вольфсбург» – легкие соперники, если учитывать предыдущие встречи. Но желаемая половина матчей с возможной потерей очков в выборке все-таки остается.
Какие матчи остались у конкурентов?
Ситуация для «Боруссии» сейчас предельно ясная: надо выигрывать четыре матча с середняками и аутсайдерами, а потом смотреть на табличные расклады. К 20 июня окончательно прояснится готовность «Баварии» к чемпионству. У «РБ Лейпцига» чуть сложнее общая раскладка – даже в этом туре еще остается матч с набравшей форму «Гертой» (2 победы, общий счет 7:0). По себе «Лейпциг» тоже многое прояснит к предпоследнему туру. Тогда и встретится с «Боруссией».
«Боруссия Д» (57 очков)
- 31 мая. «Падерборн».
- 6 июня. «Герта».
- 13 июня. «Фортуна».
- 16 июня. «Майнц».
- 20 июня. «РБ Лейпциг».
- 27 июня. «Хоффенхайм».
«РБ Лейпциг» (54 очка)
- 27 мая. «Герта».
- 1 июня. «Кельн».
- 6 июня. «Падерборн».
- 13 июня. «Хоффенхайм».
- 16 июня. «Фортуна».
- 20 июня. «Боруссия Д».
- 27 июня. «Аугсбург».