Что теперь помешает чемпионству «Баварии»

Что у «Баварии» с календарем?

«Баварии» осталось сыграть в Бундеслиге шесть матчей. Чтобы упустить чемпионство, минимум в половине из них ей надо потерять очки. Это с условием, если идущие ниже соперники покажут почти стопроцентные результаты.

Расклад по матчам «Баварии» (64 очка) такой:

30 мая. «Фортуна». 6 июня. «Байер». 13 июня. «Боруссия М». 16 июня. «Вердер». 20 июня. «Фрайбург». 27 июня. «Вольфсбург».

По такому календарю все не так однозначно. «Бавария» дважды подряд проигрывала «Байеру», а в декабрьском матче первого круга проиграла «Боруссии М». С «Фрайбургом» команда два раза сыграла по 1:1, но в первом круге выиграла 3:1. «Фортуна», «Вердер» и «Вольфсбург» – легкие соперники, если учитывать предыдущие встречи. Но желаемая половина матчей с возможной потерей очков в выборке все-таки остается.