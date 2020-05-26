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#Бавария #Футбол #Бундеслига #РБ Лейпциг #Боруссия Д

Что теперь помешает чемпионству «Баварии»

26 мая, 23:18
Александр Плеханов

dpa/Global Look Press

Как дела у «Баварии»?

  • «Бавария» впервые в сезоне выиграла 1:0, но сразу сделала это в главном матче весны. Теперь отрыв от Дортмунда вырос до семи очков. Он же сохранится при любом исходе других матчей тура.
  • Йозуа Киммих продлил серию из голов в играх, где «Бавария» побеждает с сухим счетом. Она растянулась на три сезона и шесть матчей.
  • Ханси Флик выиграл в «Баварии» 15 матчей из 18-ти. До него такое удавалось только Гвардиоле. Во время паузы на коронавирус Флик переподписал контракт аж до лета 2023 года.
  • Мануэль Нойер продлил контракт и одновременно вошел в историю. Игра с «Боруссией» стала для него 400-й в Бундеслиге. Из действующих игроков лишь Гентнер и Писарро перешли за эту отметку.
  • Всего «Бавария» побеждает уже в семи матчах подряд. Разница мячей за этот период – 23:5. Последняя потеря очков была 9 февраля («РБ Лейпциг», 0:0).

dpa/Global Look Press

Что у «Баварии» с календарем?

«Баварии» осталось сыграть в Бундеслиге шесть матчей. Чтобы упустить чемпионство, минимум в половине из них ей надо потерять очки. Это с условием, если идущие ниже соперники покажут почти стопроцентные результаты.

Расклад по матчам «Баварии» (64 очка) такой:

  1. 30 мая. «Фортуна».
  2. 6 июня. «Байер».
  3. 13 июня. «Боруссия М».
  4. 16 июня. «Вердер».
  5. 20 июня. «Фрайбург».
  6. 27 июня. «Вольфсбург».

По такому календарю все не так однозначно. «Бавария» дважды подряд проигрывала «Байеру», а в декабрьском матче первого круга проиграла «Боруссии М». С «Фрайбургом» команда два раза сыграла по 1:1, но в первом круге выиграла 3:1. «Фортуна», «Вердер» и «Вольфсбург» – легкие соперники, если учитывать предыдущие встречи. Но желаемая половина матчей с возможной потерей очков в выборке все-таки остается.

dpa/Global Look Press

Какие матчи остались у конкурентов?

Ситуация для «Боруссии» сейчас предельно ясная: надо выигрывать четыре матча с середняками и аутсайдерами, а потом смотреть на табличные расклады. К 20 июня окончательно прояснится готовность «Баварии» к чемпионству. У «РБ Лейпцига» чуть сложнее общая раскладка – даже в этом туре еще остается матч с набравшей форму «Гертой» (2 победы, общий счет 7:0). По себе «Лейпциг» тоже многое прояснит к предпоследнему туру. Тогда и встретится с «Боруссией».

«Боруссия Д» (57 очков)

  1. 31 мая. «Падерборн».
  2. 6 июня. «Герта».
  3. 13 июня. «Фортуна».
  4. 16 июня. «Майнц».
  5. 20 июня. «РБ Лейпциг».
  6. 27 июня. «Хоффенхайм».

«РБ Лейпциг» (54 очка)

  1. 27 мая. «Герта».
  2. 1 июня. «Кельн».
  3. 6 июня. «Падерборн».
  4. 13 июня. «Хоффенхайм».
  5. 16 июня. «Фортуна».
  6. 20 июня. «Боруссия Д».
  7. 27 июня. «Аугсбург».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Ключевой момент из матча «Баварии» и «Боруссии»
Был ли пенальти, когда Боатенг отбил мяч рукой?
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