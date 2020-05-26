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#Йозуа Киммих #Футбол #Бундеслига #Бавария #Боруссия Д

Оказывается, Киммих подготовился к чудо-удару парашютом

26 мая, 23:48
Александр Плеханов

«Перед игрой нам сказали, что Бюрки часто отходит от линии. Это был лучший гол в моей карьере – еще и такой важный», – такой пост с эмоциями Киммиха опубликовала «Бавария». Киммих осознанно перебрасывал вратаря в том моменте. Логично, что и получился такой удар именно у него. 

Киммих забил в этом сезоне уже три гола дальними ударами – больше, чем любой другой игрок «Баварии». Таким оказался его главный мяч в сезоне:

Отдельные кадры по шедевру:

augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

dpa/Global Look Press

dpa/Global Look Press

dpa/Global Look Press

Киммих и «Бавария» получили признание от защитника «Боруссии» Матса Хуммельса: «Иногда игры определяются гениальными моментами. Так было и сегодня. Я думаю, что все остальные команды вышли из титульной гонки. Теперь все в руках «Баварии». Мы просто должны надеяться, что они потеряют очки три раза в шести играх. Если есть шанс, мы хотим им воспользоваться».

В матче с «Боруссией» Киммих установил еще одно мощное достижение: он пробежал 13,73 километра. Впервые такие данные Opta отслеживала в сезоне-2013/14. С того момента ни один игрок «Баварии» не достигал подобного показателя. 

Всего в этом сезоне Киммих забил три гола и отдал пять ассистов. «Бавария» выиграла все три игры, когда он забивал.

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