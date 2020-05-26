Оказывается, Киммих подготовился к чудо-удару парашютом

Киммих и «Бавария» получили признание от защитника «Боруссии» Матса Хуммельса: «Иногда игры определяются гениальными моментами. Так было и сегодня. Я думаю, что все остальные команды вышли из титульной гонки. Теперь все в руках «Баварии». Мы просто должны надеяться, что они потеряют очки три раза в шести играх. Если есть шанс, мы хотим им воспользоваться».

В матче с «Боруссией» Киммих установил еще одно мощное достижение: он пробежал 13,73 километра. Впервые такие данные Opta отслеживала в сезоне-2013/14. С того момента ни один игрок «Баварии» не достигал подобного показателя.

Всего в этом сезоне Киммих забил три гола и отдал пять ассистов. «Бавария» выиграла все три игры, когда он забивал.