«Я чуть не взорвался». Игрок «Кельна» на сутки впал в кому из-за аллергии на анестезию
«Кельн» выпустил новый эпизод документального фильма о жизни команды. В нем защитник клуба Себастьян Борнау впервые рассказал об операции на спине, которая чуть не закончилась трагедией
Борнау долго страдал от сильных болей: «Перед матчем с «Арминией» 31 января я не мог спать, настолько спина мучила болями. Уже не было смысла готовиться к матчу».
И тогда Борнау пошел на обследование. Оно обнаружило доброкачественную костную опухоль на позвоночнике. Нужна хирургическая операция в два этапа, потому что консервативное лечение таблетками не помогало. Операция не казалась какой-то страшной. Например, тренер «Кельна» Хорст Хельдт говорил:
«Ничего проблемного, это просто нужно сделать. Через 7-10 дней Борнау уже будет тренироваться».
Но во время первой части операции у Борнау началась сильная аллергия на анестезию. Врачам пришлось вводить его в состоянии искусственной комы. В ней он пробыл следующие сутки. Борнау говорит, что ему повезло с современной медициной: «20 лет назад в такой ситуации я бы умер с вероятностью 90 процентов».
Потом врачи рассказали Борнау, как чуть не случилась трагедия: «Мое тело стало стремительно нагреваться. Оно становилось горячее на один градус в минуту. Если бы врачи хоть немного проглядели, то я бы взорвался. Очень благодарен медикам, что они сделали свою работу хорошо».
Через полторы недели Борнау вновь лег на хирургический стол, и операция была проведена успешно. Борнау уже не пьет обезболивающие, но все еще восстанавливается и пока не может играть:
«Становится лучше изо дня в день. Зная себя, думаю, что я смогу скоро вернуться на поле».
Себастьян Борнау – рослый центральный защитник (191 см), в марте ему исполнилось 22 года. Играет за молодежку Бельгии, а его агент – другой бельгийский защитник с опытом в Бундеслиге – Даниэль ван Бюйтен.