Себастьян Борнау
Бундеслига
Футбол
Бельгия
Кельн
Поделиться:
Комментарии:
0
#Себастьян Борнау #Футбол #Бундеслига #Бельгия #Кельн

«Я чуть не взорвался». Игрок «Кельна» на сутки впал в кому из-за аллергии на анестезию

15 минут назад

«Кельн» выпустил новый эпизод документального фильма о жизни команды. В нем защитник клуба Себастьян Борнау впервые рассказал об операции на спине, которая чуть не закончилась трагедией

Борнау долго страдал от сильных болей: «Перед матчем с «Арминией» 31 января я не мог спать, настолько спина мучила болями. Уже не было смысла готовиться к матчу».

И тогда Борнау пошел на обследование. Оно обнаружило доброкачественную костную опухоль на позвоночнике. Нужна хирургическая операция в два этапа, потому что консервативное лечение таблетками не помогало. Операция не казалась какой-то страшной. Например, тренер «Кельна» Хорст Хельдт говорил:

«Ничего проблемного, это просто нужно сделать. Через 7-10 дней Борнау уже будет тренироваться».

Но во время первой части операции у Борнау началась сильная аллергия на анестезию. Врачам пришлось вводить его в состоянии искусственной комы. В ней он пробыл следующие сутки. Борнау говорит, что ему повезло с современной медициной: «20 лет назад в такой ситуации я бы умер с вероятностью 90 процентов».

Потом врачи рассказали Борнау, как чуть не случилась трагедия: «Мое тело стало стремительно нагреваться. Оно становилось горячее на один градус в минуту. Если бы врачи хоть немного проглядели, то я бы взорвался. Очень благодарен медикам, что они сделали свою работу хорошо».

dpa / global look press

Через полторы недели Борнау вновь лег на хирургический стол, и операция была проведена успешно. Борнау уже не пьет обезболивающие, но все еще восстанавливается и пока не может играть:

«Становится лучше изо дня в день. Зная себя, думаю, что я смогу скоро вернуться на поле».

Себастьян Борнау – рослый центральный защитник (191 см), в марте ему исполнилось 22 года. Играет за молодежку Бельгии, а его агент – другой бельгийский защитник с опытом в Бундеслиге – Даниэль ван Бюйтен.

💊
«Пахнет как дерьмо, зато будит». Аммиак нюхают тысячи спортсменов – он не запрещен, но все неоднозначно
Удары головой вредят здоровью футболистов – деменция, нарушение памяти, приступы боли. Это причина для возможной революции правил
Откуда у спортсменов болезни сердца? Кто виноват в смертях? Как защититься?
Константин Генич говорит, что никогда не мастурбировал. Мы спросили у врачей, норма ли это и что верно для здоровья
Сломанные уши в ММА – это боль, статус, культура. Их восстанавливают хлебным мякишем или делают специально как знак
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Себастьян Борнау
#Футбол
#Бундеслига
#Бельгия
#Кельн