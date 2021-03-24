«Я чуть не взорвался». Игрок «Кельна» на сутки впал в кому из-за аллергии на анестезию

Борнау долго страдал от сильных болей: «Перед матчем с «Арминией» 31 января я не мог спать, настолько спина мучила болями. Уже не было смысла готовиться к матчу».

И тогда Борнау пошел на обследование. Оно обнаружило доброкачественную костную опухоль на позвоночнике. Нужна хирургическая операция в два этапа, потому что консервативное лечение таблетками не помогало. Операция не казалась какой-то страшной. Например, тренер «Кельна» Хорст Хельдт говорил:

«Ничего проблемного, это просто нужно сделать. Через 7-10 дней Борнау уже будет тренироваться».