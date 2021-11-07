Вы влюбитесь в это празднование гола от лидера «Кельна»: отобрал у тренера кепку и станцевал в ней перед ним!
Матч «Кельна» и «Униона» – самая результативная встреча 11-го тура Бундеслиги. За 90 минут команды забили 4 гола. Хронология:
⏱ 7’ – «Кельн» повел благодаря голу Антони Модеста.
⏱ 9’ – «Унион» сравнял счет благодаря точному удару Юлиана Рюэрсона.
⏱ 46’ – «Унион» вышел вперед. Голом отметился Гриша Премель.
⏱ 86’ – 2:2. Ничью «Кельну» принес Модест, который оформляет дубль в этой встрече. Возможно, он исполнил самое эмоциональное празднование в этом сезоне Бундеслиге: подбежал к тренеру Штеффену Баумгарту, отобрал кепку, надел ее и начал танцевать. А потом он швырнул ее обратно Баумгарту.
Кадры:
Вот видео эпизода (мотайте на 00:50):
Модест в этом сезоне Бундеслиги – 11 матчей за «Кельн» и 8 голов. Четыре раза его голы были решающими в матчах клуба и приносили ему очки. На момент написания материала ни Баумгарт, ни Модест не прокомментировали эпизод. Нападающий «Кельна» Марк Ут сказал: «Выходка Модеста? Ему ничего не будет. У него с тренером просто прекрасные отношения».