Антони Модест
Бундеслига
Унион Берлин
Кельн
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#Антони Модест #Бундеслига #Кельн #Унион Берлин

Вы влюбитесь в это празднование гола от лидера «Кельна»: отобрал у тренера кепку и станцевал в ней перед ним!

07 ноября, 22:44
Илья Егоров

Матч «Кельна» и «Униона» – самая результативная встреча 11-го тура Бундеслиги. За 90 минут команды забили 4 гола. Хронология:

⏱ 7’ – «Кельн» повел благодаря голу Антони Модеста.

⏱ 9’ – «Унион» сравнял счет благодаря точному удару Юлиана Рюэрсона.

⏱ 46’ – «Унион» вышел вперед. Голом отметился Гриша Премель.

⏱ 86’ – 2:2. Ничью «Кельну» принес Модест, который оформляет дубль в этой встрече. Возможно, он исполнил самое эмоциональное празднование в этом сезоне Бундеслиге: подбежал к тренеру Штеффену Баумгарту, отобрал кепку, надел ее и начал танцевать. А потом он швырнул ее обратно Баумгарту.

Кадры:

Вот видео эпизода (мотайте на 00:50):

Модест в этом сезоне Бундеслиги – 11 матчей за «Кельн» и 8 голов. Четыре раза его голы были решающими в матчах клуба и приносили ему очки. На момент написания материала ни Баумгарт, ни Модест не прокомментировали эпизод. Нападающий «Кельна» Марк Ут сказал: «Выходка Модеста? Ему ничего не будет. У него с тренером просто прекрасные отношения».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: augenklick/firo Sportphoto, www.imago-images.de/Global Look Press
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
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