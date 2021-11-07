Вы влюбитесь в это празднование гола от лидера «Кельна»: отобрал у тренера кепку и станцевал в ней перед ним!

Модест в этом сезоне Бундеслиги – 11 матчей за «Кельн» и 8 голов. Четыре раза его голы были решающими в матчах клуба и приносили ему очки. На момент написания материала ни Баумгарт, ни Модест не прокомментировали эпизод. Нападающий «Кельна» Марк Ут сказал: «Выходка Модеста? Ему ничего не будет. У него с тренером просто прекрасные отношения».