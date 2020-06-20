Альфонсо Дэвис
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Дэвис из «Баварии» стал лучшим новичком Бундеслиги
20 июня 2020, 16:01
В гонке за это звание он опередил Джонджо Кенни из «Шальке», Маркуса Тюрама из «Боруссии» М, Исмаэля Якобса из «Кельна» и Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».
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