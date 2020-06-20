Альфонсо Дэвис
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Джонджо Кенни
Маркус Тюрам
Исмаэль Якобс
Шальке
Кельн
Боруссия М
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#Альфонсо Дэвис #Бундеслига #Эрлинг Холанд #Боруссия М #Маркус Тюрам #Шальке #Кельн #Джонджо Кенни #Исмаэль Якобс

Дэвис из «Баварии» стал лучшим новичком Бундеслиги

20 июня 2020, 16:01

В гонке за это звание он опередил Джонджо Кенни из «Шальке», Маркуса Тюрама из «Боруссии» М, Исмаэля Якобса из «Кельна» и Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Величие Дэвиса – в наших текстах:
Дэвис из «Баварии» – 🚀
От лагеря беженцев в Африке до звезды тиктока – это путь молодого канадца из «Баварии»
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#Исмаэль Якобс