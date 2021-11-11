Кельн
Бундеслига
мир
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кельн #мир #Бундеслига

Просто тренировка «Кельна»: тренер в костюме единорога, игроки косплеят Капитана Америку и ниндзя. Так команда отмечает городской карнавал

11 ноября, 18:37

Вот так карнавальная тренировка выглядела в 2014-м. Чуть скромнее 2021-го. Игроки просто надели клоунские парики и носы. 

Главный тренер «Кельна» Штеффен Баумгарт появляется на тренировке в костюме розового единорога, который ему помогла выбрать жена. Что? Это кельнский карнавал! Тут все пришли на работу в необычных костюмах.

Марио, египетский фараон, Капитан Америка, Форрест Гамп – игроки «Кельна» уходят в мощный креатив и веселье, пока другие футболисты готовятся к матчам сборных.

Помощника Баумгарта выбрали самый простой путь – просто изобразить Баумгарта. 

В прошлом году из-за пандемии «Кельн» изменил тональность. И вместо яркой тренировки показал грустного клоуна, который ходит по пустому городу. Он представил традиционную (с 2013-го) карнавальную форму. В ней «Кельн» играет один товарищеский матч.

Во время матчей тоже бывало колоритно. 

Традиция карнавала в Кельне появилась еще во времена Римской империи. Местные жители переняли праздник сатурналий – дни, когда рабы и господа уравниваются в правах. Карнавалы доросли до того, что в начале XIX века в Кельне появился специальный комитет, который регулирует организацию.

Что делает кельнский карнавал особенным?

  • Он начинается в 11:11 11-го месяца. С этого времени идет «пятое время года» до поста перед католической пасхой – такой длинный карнавальный сезон.
  • Во время карнавала люди разбрасывают конфеты и гуляют по городу рядом с огромными фигурами из папье-маше.
  • Есть и странный спорт – женщины в четверг охотятся за мужскими галстуками. Если возьмут, то они получают над мужчинами власть.
  • Сатира. По городу бродят огромные фигуры политиков.
  • Главные символы карнавала – три человека: Принц, Дева и Крестьянин. Они заранее утверждаются и за время праздников появляются на публике больше 400 раз. Даже Деву в этой троице всегда играет мужчина – только во времена Гитлера роль доставалась женщине.
Все фото: imago-images.de, dpa / global look press
Еще по теме
Как Гагарин жил после космоса и почему туда не вернулся. Репортаж из города, где он работал и умер − разбившись на самолете по неоднозначной причине
Тест: как вы знаете флаги стран мира. У кого в Европе есть черный цвет? Где меняется дизайн во время войны? Чем отличаются Австралия и Новая Зеландия?
Вы влюбитесь в это празднование гола от лидера «Кельна»: отобрал у тренера кепку и станцевал в ней перед ним!
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кельн
#мир
#Бундеслига