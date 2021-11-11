Просто тренировка «Кельна»: тренер в костюме единорога, игроки косплеят Капитана Америку и ниндзя. Так команда отмечает городской карнавал
Вот так карнавальная тренировка выглядела в 2014-м. Чуть скромнее 2021-го. Игроки просто надели клоунские парики и носы.
Главный тренер «Кельна» Штеффен Баумгарт появляется на тренировке в костюме розового единорога, который ему помогла выбрать жена. Что? Это кельнский карнавал! Тут все пришли на работу в необычных костюмах.
Марио, египетский фараон, Капитан Америка, Форрест Гамп – игроки «Кельна» уходят в мощный креатив и веселье, пока другие футболисты готовятся к матчам сборных.
Помощника Баумгарта выбрали самый простой путь – просто изобразить Баумгарта.
В прошлом году из-за пандемии «Кельн» изменил тональность. И вместо яркой тренировки показал грустного клоуна, который ходит по пустому городу. Он представил традиционную (с 2013-го) карнавальную форму. В ней «Кельн» играет один товарищеский матч.
Во время матчей тоже бывало колоритно.
Традиция карнавала в Кельне появилась еще во времена Римской империи. Местные жители переняли праздник сатурналий – дни, когда рабы и господа уравниваются в правах. Карнавалы доросли до того, что в начале XIX века в Кельне появился специальный комитет, который регулирует организацию.
Что делает кельнский карнавал особенным?
- Он начинается в 11:11 11-го месяца. С этого времени идет «пятое время года» до поста перед католической пасхой – такой длинный карнавальный сезон.
- Во время карнавала люди разбрасывают конфеты и гуляют по городу рядом с огромными фигурами из папье-маше.
- Есть и странный спорт – женщины в четверг охотятся за мужскими галстуками. Если возьмут, то они получают над мужчинами власть.
- Сатира. По городу бродят огромные фигуры политиков.
- Главные символы карнавала – три человека: Принц, Дева и Крестьянин. Они заранее утверждаются и за время праздников появляются на публике больше 400 раз. Даже Деву в этой троице всегда играет мужчина – только во времена Гитлера роль доставалась женщине.