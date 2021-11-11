Просто тренировка «Кельна»: тренер в костюме единорога, игроки косплеят Капитана Америку и ниндзя. Так команда отмечает городской карнавал

Традиция карнавала в Кельне появилась еще во времена Римской империи. Местные жители переняли праздник сатурналий – дни, когда рабы и господа уравниваются в правах. Карнавалы доросли до того, что в начале XIX века в Кельне появился специальный комитет, который регулирует организацию.

Что делает кельнский карнавал особенным?