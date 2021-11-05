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#Лига Европы #Локомотив #Спартак

Разбираем расклады «Спартака» и «Локомотива» в группе – как выйти в плей-офф или хотя бы в Лигу конференций

час назад
Михаил Морозов

«Локомотив» и «Спартак» провели матчи четвертого тура Лиги Европы.

Какие шансы остаются у наших клубов? Об этом ниже.

Критерии при равенстве очков

  • Сначала личные встречи.
  • Затем разница мячей.
  • Затем количество забитых голов.
  • Затем количество голов, забитых на выезде.
  • Дальше – количество побед.
  • Дисциплинарный показатель.
  • И последний критерий – клубный коэффициент УЕФА.

Что дают места в группе Лиги Европы

1⃣ Первое место – выход в 1/8 финала.

2⃣ Второе место – выход в стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. Соперники – третьи команды из групп Лиги чемпионов.

3⃣ Третье место – вылет в стыковые матчи Лиги конференций за право попасть в 1/8 финала этого турнира. Соперники – вторые команды групп Лиги конференций.

4⃣ Четвертое место – вылет из еврокубков.

Положение «Локомотива»

В группе Е Лиги Европы играет «Локомотив». Вот как выглядит таблица:

Оставшиеся два тура

🗓️ 25 ноября, 5-й тур: «Галатасарай» – «Марсель», «Локомотив» – «Лацио».

🗓️ 9 декабря, 6-й тур: «Лацио» – «Галатасарай», «Марсель» – «Локомотив».

Как «Локомотиву» выйти в плей-офф Лиги Европы

Две победы в оставшихся матчах практически обеспечат «Локомотиву» выход в плей-офф. Есть нюанс.

➡️  Если «Локо» выигрывает у «Лацио» с разницей в один мяч (или 2:0, но в итоге будет хуже разница), то – чтобы «Лацио» не обыграл в последнем туре «Галатасарай» и чтобы «Локо» победил «Марсель».

➡️  Если «Локо» выигрывает у «Лацио» крупно, то останется просто победить «Марсель».

Как «Локомотиву» попасть в Лигу конференций

➡️  Проще всего – сыграть не хуже «Марселя» в пятом туре (то есть набрать не меньше очков) и обыграть его в шестом.

➡️  Или – победить «Лацио» и дождаться поражения «Марселя» от «Галатасарая» – тогда хватит ничьей в Марселе.

➡️  Еще вариант – крупно обыграть «Лацио» и дождаться поражения итальянцев от «Галатасарая». Тогда уже минимум будет обеспечена ЛК

Положение «Спартака»

«Спартак» – в группе С Лиги Европы. Таблица после четырех туров:

Оставшиеся два тура

🗓️ 24-25 ноября, 5-й тур: «Спартак» – «Наполи» (24-го), «Лестер»«Легия» (25-го).

🗓️ 9 декабря, 6-й тур: «Легия» – «Спартак», «Наполи» – «Лестер».

Как «Спартаку» выйти в плей-офф Лиги Европы

Две победы обеспечат «Спартаку» выход в плей-офф ЛЕ. И даже будет вероятность первого места.

➡️ При ничьей с «Наполи» и победе над «Легией»: чтобы «Легия» не победила «Лестер», а «Наполи» этому «Лестеру» проиграл.

➡️ При победе над «Наполи» и ничьей с «Легией»: чтобы «Легия» до этого проиграла «Лестеру», а потом «Наполи» у него не выиграл.

➡️ При поражении от «Наполи» и победе над «Легией»: чтобы в матче «Лестер» – «Легия» была ничья, а потом «Лестер» проиграл «Наполи».

При победе над «Наполи» и поражении от «Легии» – ничего не сработает.

Главное из этого: сейчас вряд ли есть смысл так высчитывать расклады. После пятого тура все станет понятнее. 

Как «Спартаку» попасть в Лигу конференций

Здесь пока слишком много вариантов. Очевидно, что «Спартаку» нужно опередить для этого одну команду. 

➡️ Наиболее вероятный вариант – «Спартак» и «Легия» решат вопрос о третьем месте в последнем туре, причем «Спартаку» нужна будет победа.

Но более детальные расклады будут только после пятого тура.

Главное из раскладов

🔺 «Локомотиву» для продолжения борьбы в Лиге Европы нужно дважды побеждать, но и там есть особенность.

🔺 А для Лиги конференций: если проще, сыграть не хуже «Марселя» в пятом туре и обыграть его в шестом.

🔺 Чтобы выйти в плей-офф ЛЕ, «Спартаку» нужно набрать не менее четырех очков в двух матчах при определенных раскладах, шесть – гарантия.

🔺 Для Лиги конференций «Спартаку», скорее всего, просто понадобится победа в Варшаве.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: РПЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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