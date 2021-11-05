Разбираем расклады «Спартака» и «Локомотива» в группе – как выйти в плей-офф или хотя бы в Лигу конференций

Оставшиеся два тура

🗓️ 25 ноября, 5-й тур: «Галатасарай» – «Марсель», «Локомотив» – «Лацио».

🗓️ 9 декабря, 6-й тур: «Лацио» – «Галатасарай», «Марсель» – «Локомотив».

Как «Локомотиву» выйти в плей-офф Лиги Европы

Две победы в оставшихся матчах практически обеспечат «Локомотиву» выход в плей-офф. Есть нюанс.

➡️ Если «Локо» выигрывает у «Лацио» с разницей в один мяч (или 2:0, но в итоге будет хуже разница), то – чтобы «Лацио» не обыграл в последнем туре «Галатасарай» и чтобы «Локо» победил «Марсель».

➡️ Если «Локо» выигрывает у «Лацио» крупно, то останется просто победить «Марсель».

Как «Локомотиву» попасть в Лигу конференций

➡️ Проще всего – сыграть не хуже «Марселя» в пятом туре (то есть набрать не меньше очков) и обыграть его в шестом.

➡️ Или – победить «Лацио» и дождаться поражения «Марселя» от «Галатасарая» – тогда хватит ничьей в Марселе.

➡️ Еще вариант – крупно обыграть «Лацио» и дождаться поражения итальянцев от «Галатасарая». Тогда уже минимум будет обеспечена ЛК