Галатасарай
Лига Европы
Дмитрий Живоглядов
Локомотив
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#Галатасарай #Лига Европы #Локомотив #Дмитрий Живоглядов

«Галатасарай» требует от УЕФА победу над «Локомотивом» или переигровку. Судья не удалил Живоглядова за две желтые

06 ноября, 21:02

«Галатасарай» и «Локомотив» сыграли в Лиге Европы со счетом 1:1. В конце матча главный арбитр показал Дмитрию Живоглядову две желтые карточки.

На поле возникла потасовка. Арбитр забыл о первой карточке и не удалил игрока. Матч обслуживал швейцарский судья Сандро Шерер.

«Галатасарай» опубликовал официальное заявление, где рассказал об обращении в УЕФА. Клуб набрал восемь очков и лидирует в таблице. «Локомотив» имеет два очка.

Клуб пишет: «Мы требуем присудить нам победу. Если запрос будет отклонен, требуем переигровку».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Галатасарая»
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Саша Кот
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