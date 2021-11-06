«Галатасарай» требует от УЕФА победу над «Локомотивом» или переигровку. Судья не удалил Живоглядова за две желтые

«Галатасарай» и «Локомотив» сыграли в Лиге Европы со счетом 1:1. В конце матча главный арбитр показал Дмитрию Живоглядову две желтые карточки.

На поле возникла потасовка. Арбитр забыл о первой карточке и не удалил игрока. Матч обслуживал швейцарский судья Сандро Шерер.

«Галатасарай» опубликовал официальное заявление, где рассказал об обращении в УЕФА. Клуб набрал восемь очков и лидирует в таблице. «Локомотив» имеет два очка.

Клуб пишет: «Мы требуем присудить нам победу. Если запрос будет отклонен, требуем переигровку».