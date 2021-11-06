Галатасарай
Лига Европы
Дмитрий Живоглядов
Локомотив
«Галатасарай» требует от УЕФА победу над «Локомотивом» или переигровку. Судья не удалил Живоглядова за две желтые
06 ноября, 21:02
«Галатасарай» и «Локомотив» сыграли в Лиге Европы со счетом 1:1. В конце матча главный арбитр показал Дмитрию Живоглядову две желтые карточки.
На поле возникла потасовка. Арбитр забыл о первой карточке и не удалил игрока. Матч обслуживал швейцарский судья Сандро Шерер.
«Галатасарай» опубликовал официальное заявление, где рассказал об обращении в УЕФА. Клуб набрал восемь очков и лидирует в таблице. «Локомотив» имеет два очка.
Клуб пишет: «Мы требуем присудить нам победу. Если запрос будет отклонен, требуем переигровку».
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