Лига Европы: во сколько начало матча «Барселона» – «Галатасарай», 10 марта 2022 года

«Барселона» сыграет против «Галатасарая» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра состоится на «Камп Ноу» 10 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Барселона» идет на серии из четырех побед подряд во всех турнирах. В трех из этих четырех победных матчей она забивала по четыре мяча.

«Галатасарай» занимает 12-е место в чемпионате Турции. В Лиге Европы он стал первым в группе Е, поэтому напрямую оказался в 1/8 финала. «Барселона» для выхода туда играла с «Наполи».

Игра: угадаешь всех футболистов РПЛ по странным деталям?