Лига Европы
Барселона
Галатасарай
Лига Европы: во сколько начало матча «Барселона» – «Галатасарай», 10 марта 2022 года
08 марта, 17:37
«Барселона» сыграет против «Галатасарая» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра состоится на «Камп Ноу» 10 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Барселона» идет на серии из четырех побед подряд во всех турнирах. В трех из этих четырех победных матчей она забивала по четыре мяча.
«Галатасарай» занимает 12-е место в чемпионате Турции. В Лиге Европы он стал первым в группе Е, поэтому напрямую оказался в 1/8 финала. «Барселона» для выхода туда играла с «Наполи».
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые