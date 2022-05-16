«Айнтрахт» – «Рейнджерс» прогноз на матч 18 мая Лига Европы, прогноз на футбол

18 мая в 22:00 по московскому времени в Севилье начнется финал Лиги Европы. Встретятся немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта и шотландский «Рейнджерс». Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

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Главные ставки на матч «Айнтрахт» – «Рейнджерс»

На данный момент БК Winline предлагает для ставок следующие основные варианты:

Победа «Айнтрахта» в основное время – 2,33.

Победа «Рейнджерс» в основное время – 3,1.

Победа «Айнтрахта» по итогам матча – 1,71.

Победа «Рейнджерс» по итогам матча – 2,15.

ТБ2,5 – 1,88.

ТМ2,5 – 1,96.

Форма команд: «Айнтрахт»

«Айнтрахт» успешно выступает в Лиге Европы и, кажется, именно на этот турнир брошены все силы. В Бундеслиге клуб занял лишь 11-е итоговое место. Во многом этому поспособствовали восемь последних туров – за это время «Айнтрахт» не победил вообще ни разу. С этого момента прошло два месяца. До этой серии «Айнтрахт» был ненамного выше – на девятом месте.

«Айнтрахт» финишировал в десяти очках от места в Лиге конференций. Кубок Германии он не выиграет. Поэтому финал Лиги Европы ответит на вопрос – сыграет ли «Айнтрахт» в Лиге чемпионов на следующий год (как победитель ЛЕ) или же пропустит еврокубковый сезон вообще (если проиграет).

Форма команд: «Рейнджерс»

«Рейнджерс» в чемпионате Шотландии выиграл восемь матчей из последних десяти. Команда финишировала на втором месте, на шесть очков отстав от «Селтика» – у него за четыре круга «Рейнджерс» взял четыре очка, но отдал семь.

«Рейнджерс» точно сыграет в ЛЧ, но если проиграет в финале ЛЕ, то начнет с третьего квалификационного раунда, а если выиграет – прямо с группового этапа.

Как «Айнтрахт» попал в финал ЛЕ

Немцы стартовали прямо с группового раунда, где уверенно выбрались из группы с «Фенербахче», «Антверпеном» и «Олимпиакосом». В плей-офф «Айнтрахт» переиграл «Бетис», «Барселону» и «Вест Хэм». За 12 матчей в ЛЕ у «Айнтрахта» нет ни одного поражения.

Как «Рейнджерс» попал в финал ЛЕ

«Рейнджерс» вылетел из Лиги чемпионов от «Мальме», а в квалификации ЛЕ с трудом прошел «Алашкерт», забив всего один гол. На групповом этапе клуб вообще проиграл первые два тура, но восемь очков в следующих играх против «Брондбю», «Спарты» и «Лиона» вывели его из группы.

В плей-офф случились неожиданности, когда «Рейнджерс» обыгрывали немецкие «Боруссию» Дортмунд и «Лейпциг». Между ними были пройдены «Црвена Звезда» и «Брага». До трофея осталось преодолеть третий немецкий барьер.

Личные встречи «Айнтрахта» и «Рейнджерс»

«Айнтрахт» и «Рейнджерс» встречались дважды. Это было очень давно – более 60 лет назад. В полуфинале Кубка чемпионов «Айнтрахт» за оба матча наколотил сопернику 12 голов – он победил 6:1 и 6:3.

Вот только в финале не задалось – аж 3:7 от «Реала». Но в те времена такие большие счета не были редкостью.

Перед матчем «Айнтрахт» – «Рейнджерс»

Потери «Айнтрахта» – травмированные Рамай и Хинтереггер. Под вопросом выход на поле Ндика, Линдстрема и да Косты.

«Рейнджерс» не помогут травмированные Хаджи, Хеландер и Морелос. Могут не выйти Джек и Руф.

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Рейнджерс»

На что можно поставить в БК Winline:

«Айнтрахт» с форой (0) – за 1,66: состав у немцев посильнее, а у «Рейнджерс» есть серьезные потери. Чистую победу брать опасно, но едва ли немцы проиграют в основное время.

«Айнтрахт» не пропустит – за 3,1: два лучших бомбардира у «Рейнджерс» в чемпионате – Морелос и Руф. Вероятно, оба игру пропустят. У Оливера Гласнера всегда дисциплинированные команды. Даже в отсутствие Хинтереггера «Айнтрахт» способен сыграть на ноль. Хотя вариант опасный – всухую немцы последнее время играют редко.

ТБ2,5 – за 1,88: в пользу этого варианта статистика – «Айнтрахт» половину матчей плей-офф сыграл верховыми, а у «Рейнджерс» из восьми таких было шесть.