Красота в Шотландии: сотни фанатов «Рейнджерс» одновременно зажгли факелы на берегу реки. И вызвали дефицит пиротехники в Британии

А еще за несколько дней до этого шотландские медиа писали о массовой скупке голубых ракет. Настолько массовой, что в Великобритании их теперь сложно найти. Один из фанатов «Рейнджерс» рассказал, что болельщики «Манчестер Сити» жаловались на своем форуме на невозможность купить ракеты для празднования. Так и есть: на некоторых сайтах можно купить пиротехнику любого цвета, а именно голубого уже нет.

Другой фанат «Рейнджерс» подтвердил: «Заказал себе, как только стали чемпионами. Друзья пытались купить на прошлой неделе, но найти уже не могут».

Полиция и клуб призывают воздержаться от массовых празднований из-за пандемии коронавируса. Но группа фанатов Union Bears намерена совершить марш от стадиона «Айброкс» до Джордж-сквер.