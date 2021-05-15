Красота в Шотландии: сотни фанатов «Рейнджерс» одновременно зажгли факелы на берегу реки. И вызвали дефицит пиротехники в Британии
«Глазго Рейнджерс» – чемпион Шотландии, это стало известно еще в начале марта. Чемпионский трофей вручается после окончания чемпионата. 15 мая в Шотландии последний тур. «Рейнджерс» принимает «Абердин» и получит приз после матча.
Фанаты уже праздновали два месяца назад, но в ночь перед вручением кубка придумали красоту. Они заполнили берег реки Клайд по обеим сторонам и одновременно зажгли пиротехнику. В акции участвовали сотни болельщиков. Смотрелось впечатляюще.
А еще за несколько дней до этого шотландские медиа писали о массовой скупке голубых ракет. Настолько массовой, что в Великобритании их теперь сложно найти. Один из фанатов «Рейнджерс» рассказал, что болельщики «Манчестер Сити» жаловались на своем форуме на невозможность купить ракеты для празднования. Так и есть: на некоторых сайтах можно купить пиротехнику любого цвета, а именно голубого уже нет.
Другой фанат «Рейнджерс» подтвердил: «Заказал себе, как только стали чемпионами. Друзья пытались купить на прошлой неделе, но найти уже не могут».
Полиция и клуб призывают воздержаться от массовых празднований из-за пандемии коронавируса. Но группа фанатов Union Bears намерена совершить марш от стадиона «Айброкс» до Джордж-сквер.
«Рейнджерс» выиграл чемпионат за шесть туров до конца. Это их первое чемпионство с 2011 года. Перед последним туром у клуба 31 победа в 37 матчах и вообще нет поражений. Команде хватит и ничьей, чтобы достичь рубежа в 100 очков за сезон.