«Селтик» не поставил чемпионский коридор для «Рейнджерс», а его тренер вспомнил: два года назад с ними поступили так же
7 марта «Рейнджерс» выиграл чемпионат Шотландии:
🏴 Первый трофей после безумного падения в низшие лиги, банкротства и возвращения.
🏴 Первый титул за 10 лет.
🏴 Первый тренерский трофей Стивена Джеррарда.
🏴 Прерывание 10-летней чемпионской серии «Селтика».
Первая очная встреча после между «Рейнджерс» и «Селтик» случилась спустя четыре матча после того, как первые оформили чемпионство – в последнем туре чемпионата.
«Селтик» играл на своем поле и должен был как команда, занявшая второе место, организовать чемпионский коридор «Рейнджерс». Но не сделал это, потому что два года назад не получил свой чемпионский коридор от «Рейнджерс» на стадионе «Айброкс».
Тогда Стивен Джеррард сказал: «Да, я подтверждаю, что мы не сделаем чемпионский коридор «Селтику». Почему? Я не знаю. Я всего лишь выполняю указания руководителей нашего клуба».
Сейчас исполняющий обязанности главного тренера «Селтика» Джон Кеннеди сказал:
«Речь идет не об отсутствии класса, это совсем не так. Потому что мы – клуб, который всегда демонстрирует класс и достоинство и делает то, что правильно.
Но ведь та же группа игроков два года назад не получила свой чемпионский коридор. Если хотите, то они не получили должного уважения».
И за это решение «Селтик» уже раскритиковал бывший тренер команды Брендан Роджерс. В интервью The Athletic он сказал, что проигравшие команды всегда должны проявлять почет и уважение. А еще Роджерс вспомнил историю:
«Я помню, как ехал на «Олд Траффорд» в первый год работы в «Челси». Тогда «Манчестер Юнайтед» принимал у себя «Челси», впервые ставший чемпионом при Жозе Моуринью. Я думал, что сэр Алекс не поставит чемпионский коридор. Но он сделал это. Это характеризует его как великого тренера».
Но матч все равно начался с уважения. 21 марта в мире отмечается Международный день борьбы с расовой дискриминацией. На разминке капитан «Селтика» Скотт Браун подошел к футболисту «Рейнджерс» Глену Камара, который подвергся расизму в матче со «Славией», и поддержал его.
Плюс все игроки и члены тренерских штабов поучаствовали в акции против расизма.
Эта встреча завершилась ничьей 1:1.