«Селтик» не поставил чемпионский коридор для «Рейнджерс», а его тренер вспомнил: два года назад с ними поступили так же

Первая очная встреча после между «Рейнджерс» и «Селтик» случилась спустя четыре матча после того, как первые оформили чемпионство – в последнем туре чемпионата.

«Селтик» играл на своем поле и должен был как команда, занявшая второе место, организовать чемпионский коридор «Рейнджерс». Но не сделал это, потому что два года назад не получил свой чемпионский коридор от «Рейнджерс» на стадионе «Айброкс».

Тогда Стивен Джеррард сказал: «Да, я подтверждаю, что мы не сделаем чемпионский коридор «Селтику». Почему? Я не знаю. Я всего лишь выполняю указания руководителей нашего клуба».

Сейчас исполняющий обязанности главного тренера «Селтика» Джон Кеннеди сказал:

«Речь идет не об отсутствии класса, это совсем не так. Потому что мы – клуб, который всегда демонстрирует класс и достоинство и делает то, что правильно.

Но ведь та же группа игроков два года назад не получила свой чемпионский коридор. Если хотите, то они не получили должного уважения».