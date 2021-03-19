Лига Европы
Футбол
Славия Прага
Глазго Рейнджерс
«Рейнджерс» обвинил игрока «Славии» в расизме. Но «Славия» это отвергла и написала о нападении на своего игрока
19 марта, 10:17
- 18 марта «Рейнджерс» и «Славия» играли в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (0:2).
- В концовке встречи игрок «Славии» Ондржей Кудела подошел к игроку «Рейнджерс» Глену Камара и, прикрыв рот, что-то сказал ему.
- После этого между футболистами клубов начался спор. Судья показал по желтой карточке игрокам каждой команды.
- К тому моменту «Рейнджерс» уже уступал 0:2 и играл без двух удаленных футболистов. «Славия» по итогам двух встреч прошла в четвертьфинал.
После матча главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал эпизод. Он сказал, что Камара подвергся расизму.
- «Я злюсь. Знаю Глена и на 100% доверяю ему. Игрок «Славии» устроил это, и теперь что-то должно произойти. Но это выше меня. […] Дело за УЕФА, и я просто надеюсь, что все это не затолкают под ковер».
«Славия» назвала обвинения в расизме «отвратительными». Главное из заявления :
- Кудела действительно обозвал Камара после «одного из грубых фолов». Но расизма в его словах не было.
- Игроки «Рейнджерс» вели себя грубо на протяжении всего матча. «Многочисленные жесткие подкаты привели к травмам наших футболистов. Вратарь Ондржей Коларж попал в больницу с десятью швами на голове».
- В подтрибунном помещении Камара ударил Куделу. Это видел главный тренер «Рейнджерс» и представители УЕФА.
Реакции УЕФА на произошедшее пока не было.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые