«Рейнджерс» обвинил игрока «Славии» в расизме. Но «Славия» это отвергла и написала о нападении на своего игрока

После матча главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал эпизод. Он сказал, что Камара подвергся расизму.

«Я злюсь. Знаю Глена и на 100% доверяю ему. Игрок «Славии» устроил это, и теперь что-то должно произойти. Но это выше меня. […] Дело за УЕФА, и я просто надеюсь, что все это не затолкают под ковер».

«Славия» назвала обвинения в расизме «отвратительными». Главное из заявления :

Кудела действительно обозвал Камара после «одного из грубых фолов». Но расизма в его словах не было.

Игроки «Рейнджерс» вели себя грубо на протяжении всего матча. «Многочисленные жесткие подкаты привели к травмам наших футболистов. Вратарь Ондржей Коларж попал в больницу с десятью швами на голове».

В подтрибунном помещении Камара ударил Куделу. Это видел главный тренер «Рейнджерс» и представители УЕФА.

Реакции УЕФА на произошедшее пока не было.