Ух, как ярко «Рейнджерс» празднует чемпионство: фанаты нарушают антиковидные правила, а игроки кутят в раздевалке
«Рейнджерс» – чемпион. Величину этого события увеличивает факт, что Стивен Джеррард прервал 10-летнюю титульную гегемонию «Селтика». Для Джеррарда это первый тренерский трофей. Для «Рейнджерс» – 55-е чемпионство.
За 10 лет «Рейнджерс» прошел путь от банкротства до чемпиона. В 209-м долги клуба дошли до отметки в 90 млн евро. Практически сразу же появился новый владелец – бизнесмен Крэйг Уайт, но он спустя пару лет продал клуб за 1 фунт. «Рейнджерс» со всеми долгами признали банкротом, отняли лицензию на выступления в шотландской Премьер-лиге и опустили в четвертый дивизион. Дальше – история про выживание, борьбу и киношное возвращение:
📈 2016 год: «Рейнджерс» вернулся в шотландскую Премьер-лигу.
🌍 В сезоне-2017/18 он попал в Лигу Европы.
🦸♂️ В мае 2018-го Стивен Джеррард стал тренером «Рейнджерс».
Сейчас – чемпионство. Для того, чтобы это случилось именно в минувший уик-энд, нужно было:
1. Чтобы «Селтик» не обыграл «Данди».
2. Чтобы «Рейнджерс» победил «Сент-Миррен».
Так фанаты провожали «Рейнджерс» на эту игру.
И встречали Джеррарда.
Во время игры в небе появился чемпионский баннер.
В Шотландии фанатов еще не вернули на трибуны. Поэтому игроки праздновали с ними победу у ворот. Но соблюдали дистанцию.
Окна из раздевалок на стадионе выходят на улицы. Там фанаты просто обезумели
Чемпионом «Рейнджерс» стал на следующий день после своего матча: тогда оступился «Селтик». Фанаты вышли на улицы. Джеррард даже в интервью официальному сайту попросил их соблюдать все антиковидные правила и воздержаться от массовых сходок.
Фанаты даже загадили центр города во время празднований.
Так праздновали футболисты.
Джермейну Дефо 38. И это его второй трофей.
Сам Дефо отметил чемпионство таким твитом.