Ух, как ярко «Рейнджерс» празднует чемпионство: фанаты нарушают антиковидные правила, а игроки кутят в раздевалке

«Рейнджерс» – чемпион. Величину этого события увеличивает факт, что Стивен Джеррард прервал 10-летнюю титульную гегемонию «Селтика». Для Джеррарда это первый тренерский трофей. Для «Рейнджерс» – 55-е чемпионство.

За 10 лет «Рейнджерс» прошел путь от банкротства до чемпиона. В 209-м долги клуба дошли до отметки в 90 млн евро. Практически сразу же появился новый владелец – бизнесмен Крэйг Уайт, но он спустя пару лет продал клуб за 1 фунт. «Рейнджерс» со всеми долгами признали банкротом, отняли лицензию на выступления в шотландской Премьер-лиге и опустили в четвертый дивизион. Дальше – история про выживание, борьбу и киношное возвращение:

📈 2016 год: «Рейнджерс» вернулся в шотландскую Премьер-лигу.

🌍 В сезоне-2017/18 он попал в Лигу Европы.

🦸‍♂️ В мае 2018-го Стивен Джеррард стал тренером «Рейнджерс».

Сейчас – чемпионство. Для того, чтобы это случилось именно в минувший уик-энд, нужно было:

1. Чтобы «Селтик» не обыграл «Данди».

2. Чтобы «Рейнджерс» победил «Сент-Миррен».

Так фанаты провожали «Рейнджерс» на эту игру.