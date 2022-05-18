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120 тысяч фанатов «Айнтрахта» и «Рейнджерс» захватили улицы и отели Севильи: полиция даже просила подкрепление из других городов

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18 мая – финал Лиги Европы-2021/22. И в этом матче играют «Айнтрахт» и «Рейнджерс» – две команды с безумными фанатами. Немецких мы помним по сюжету из полуфинала с «Барселоной»: когда более 30 тысяч фанатов «Айнтрахта» появились на «Камп Ноу» и перекрикивали испанцев. Шотландцы тоже горячие и шумные парни.

«Барселона» выскользнула из Лиги Европы: ее фанаты ушли раньше конца, а фанаты «Айнтрахта» – тусили на площади с президетом
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Несколько историй вокруг них до финала:

• Заполнили все улицы в Севилье;

• Благодаря финалу Лиги Европы средняя дневная заполняемость отелей в городе повысилась на 43%;

• В Севилью приехали минимум 70 тысяч фанатов «Рейнджерс», 50 тысяч – «Айнтрахта». Полиция Севильи запрашивала подкрепление из ближайших регионов, чтобы справляться в чрезвычайной ситуации;

• Прямо жестких моментов не было, но несколько небольших стычек между фанатами все же случилось. Всегда это были разборки небольших групп людей, которые быстро рассасывались.

А вот такая атмосфера была на улицах:

«Рейнджерс»

«Рейнджерс»

Такую атмосферу фанаты забабахали на стадионе:

Вот такой баннер подготовили фанаты «Айнтрахта»:

Кстати, клуб устроил им фан-зону на домашнем стадионе во Франкфурте, где они вместе смотрели матч:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa, www.imago-images.de/Global Look Press
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