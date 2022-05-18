120 тысяч фанатов «Айнтрахта» и «Рейнджерс» захватили улицы и отели Севильи: полиция даже просила подкрепление из других городов
18 мая – финал Лиги Европы-2021/22. И в этом матче играют «Айнтрахт» и «Рейнджерс» – две команды с безумными фанатами. Немецких мы помним по сюжету из полуфинала с «Барселоной»: когда более 30 тысяч фанатов «Айнтрахта» появились на «Камп Ноу» и перекрикивали испанцев. Шотландцы тоже горячие и шумные парни.
Несколько историй вокруг них до финала:
• Заполнили все улицы в Севилье;
• Благодаря финалу Лиги Европы средняя дневная заполняемость отелей в городе повысилась на 43%;
• В Севилью приехали минимум 70 тысяч фанатов «Рейнджерс», 50 тысяч – «Айнтрахта». Полиция Севильи запрашивала подкрепление из ближайших регионов, чтобы справляться в чрезвычайной ситуации;
• Прямо жестких моментов не было, но несколько небольших стычек между фанатами все же случилось. Всегда это были разборки небольших групп людей, которые быстро рассасывались.
А вот такая атмосфера была на улицах:
Такую атмосферу фанаты забабахали на стадионе:
Вот такой баннер подготовили фанаты «Айнтрахта»:
Кстати, клуб устроил им фан-зону на домашнем стадионе во Франкфурте, где они вместе смотрели матч: