120 тысяч фанатов «Айнтрахта» и «Рейнджерс» захватили улицы и отели Севильи: полиция даже просила подкрепление из других городов

Несколько историй вокруг них до финала:

• Заполнили все улицы в Севилье;

• Благодаря финалу Лиги Европы средняя дневная заполняемость отелей в городе повысилась на 43%;

• В Севилью приехали минимум 70 тысяч фанатов «Рейнджерс», 50 тысяч – «Айнтрахта». Полиция Севильи запрашивала подкрепление из ближайших регионов, чтобы справляться в чрезвычайной ситуации;

• Прямо жестких моментов не было, но несколько небольших стычек между фанатами все же случилось. Всегда это были разборки небольших групп людей, которые быстро рассасывались.

А вот такая атмосфера была на улицах: