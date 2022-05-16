Фанат «Рейнджерс» искал жилье на финал Лиги Европы через девушек в тиндере – все отели в Севилье слишком дорогие. Нашел!

«Айнтрахт Ф» и «Глазго Рейнджерс» разыграют трофей Лиги Европы в финале. Матч состоится в Севилье. Стадион «Рамон Санчес Писхуан» вмещает 43 тысячи человек.

УЕФА отдал клубам по десять тысяч билетов, еще 13 тысяч запустил в продажу, где самый дешевый стоит 40 евро, а самый дорогой – 150 евро.

У одного из фанатов «Рейнджерс» обнаружилась проблема не покупки билета, а ночевки в Севилье. Вот что он придумал: