Глазго Рейнджерс
Лига Европы
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Фанат «Рейнджерс» искал жилье на финал Лиги Европы через девушек в тиндере – все отели в Севилье слишком дорогие. Нашел!
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«Айнтрахт Ф» и «Глазго Рейнджерс» разыграют трофей Лиги Европы в финале. Матч состоится в Севилье. Стадион «Рамон Санчес Писхуан» вмещает 43 тысячи человек.
УЕФА отдал клубам по десять тысяч билетов, еще 13 тысяч запустил в продажу, где самый дешевый стоит 40 евро, а самый дорогой – 150 евро.
У одного из фанатов «Рейнджерс» обнаружилась проблема не покупки билета, а ночевки в Севилье. Вот что он придумал:
- Зарегистрировался в тиндере – приложении для знакомств.
- Написал на испанском: «Здравствуйте, мадам, меня зовут Коннор, и я болею за «Рейнджерс» в севильском финале. Я отчаянно ищу место, где можно переночевать. Отели стоят более 600 евро. Так что если у вас есть свободная кровать, где я могу поспать – это будет большой помощью. Готов заплатить за эту услугу».
- Он приложил множество фотографий в экипировке «Рейнджерс».
В итоге сообщение получило более 30 тысяч лайков и трех тысяч ретвитов в твиттере.
И, похоже, Коннор нашел место для ночевки! По крайней мере, в соцсетях было такое сообщение на испанском языке.
Матч «Айнтрахт» – «Рейнджерс» начнется 18 мая в 22:00 по московскому времени.
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