Батраков получил 8,5 по Индексу ГОЛ за гол и ассист против «Коньяспора». Лучший — Леау с 8,9

Батраков получил 8,5 по Индексу ГОЛ. За 61 минуту на поле полузащитник отметился голом и ассистом, сделал три ключевые передачи и нанес два удара — один в створ.

Лучшим игроком встречи стал Рафаэл Леау — 8,9. Португалец также записал на свой счет гол и голевую передачу, заработал пенальти и трижды попал в створ четырьмя ударами.

Между Леау и Батраковым расположился Габриэл Сара с оценкой 8,7. Среди других игроков «Галатасарая» высокие оценки получили Юнус Акгюн — 8,3 и вратарь Чакыр — 8,2.

«Галатасарай» забил четыре безответных мяча и превзошел соперника по ожидаемым голам: 2,65 xG против 1,29.