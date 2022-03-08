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Лига Европы: где смотреть матч «Барселона» – «Галатасарай», 10 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
08 марта, 17:34
«Барселона» и «Галатасарай» встретятся в матче 1/8 финала Лиги Европы. Матч начнется на «Камп Ноу» 10 марта в 23:00 по Москве.
«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию матча «Барселона» – «Галатасарай». Игру можно посмотреть онлайн по этой ссылке.
В 2022 году «Галатасарай» провел пять официальных матчей. Результаты: две победы, две ничьи, поражение. «Барселона» имеет серию из четырех побед подряд.
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