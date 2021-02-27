Влашич так нервничал в матче с «Локомотивом», что врезался в угловой флажок на глазах у сестры

Виктор Гончаренко тоже ссылался на пенальти от Влашича, когда говорил о матче: «К сожалению, мы много пенальти не забиваем. Наверное, это позволило бы нам в игру вернуться, но тем не менее понравилось, как мы отреагировали на то, что проигрывали 0:2». За карьеру в РПЛ Влашич не забил половину пенальти из тех, что исполнял сам.

Перед матчем ЦСКА показал, что на стадион приехала Бланка Влашич. Это хорватская прыгунья в высоту и родная сестра Николы Влашича. В интервью «СЭ» она рассказала о впечатлениях от игры Влашича. Сказала, что он играл отлично. Бланка Влашич улетит домой через три дня: «Немного расстроилась, но я счастлива быть здесь и смотреть игру брата вживую».