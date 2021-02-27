Влашич так нервничал в матче с «Локомотивом», что врезался в угловой флажок на глазах у сестры
«Локомотив» обыграл ЦСКА (2:0). Главное событие от ЦСКА – смазанный пенальти от Влашича. Впервые за сезон и в третий раз за карьеру в РПЛ Влашич не забил пенальти за ЦСКА. В конце матча Влашич вообще врезался в угловой флажок. Игроки ЦСКА быстро разобрались и подбежали к нему, но атака сорвалась.
Виктор Гончаренко тоже ссылался на пенальти от Влашича, когда говорил о матче: «К сожалению, мы много пенальти не забиваем. Наверное, это позволило бы нам в игру вернуться, но тем не менее понравилось, как мы отреагировали на то, что проигрывали 0:2». За карьеру в РПЛ Влашич не забил половину пенальти из тех, что исполнял сам.
Перед матчем ЦСКА показал, что на стадион приехала Бланка Влашич. Это хорватская прыгунья в высоту и родная сестра Николы Влашича. В интервью «СЭ» она рассказала о впечатлениях от игры Влашича. Сказала, что он играл отлично. Бланка Влашич улетит домой через три дня: «Немного расстроилась, но я счастлива быть здесь и смотреть игру брата вживую».
После матча она выложила фото с трибун стадиона и написала, что гордится младшим братом.
В интервью Sport24 Влашич раньше рассказывал о взаимоотношениях с сестрой: «У нас были отношения, какие и должны быть у старшей сестры и младшего брата. Бланка не брала надо мной шефство. И потом, она постоянно тренировалась и долго выступала. С шести-семи лет я наблюдал за успехами сестры по телевизору. Каждое из выступлений Бланки для меня важно».
Когда Влашич еще играл за «Эвертон», сестра тоже постоянно мелькала вокруг новостей о нем. Влашич пропал из состава «Эвертона», а фанаты рассуждали о его травме. Бланка Влашич в ответ просто посмеялась в твиттере. Потом разъяснила, что с ним все нормально. Игра и его перспективы в РПЛ нравится ей явно больше. Бланка Влашич даже репостила в твиттере финты Влашича:
И радовалась, когда он подписал контракт с ЦСКА: