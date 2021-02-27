Никола Влашич
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Влашич не забивает по одному пенальти в каждом сезоне РПЛ
вчера, 21:02
«Локомотив» обыграл ЦСКА со счетом 2:0. Никола Влашич не реализовал пенальти в этом матче. Он пробил выше ворот.
Всего за карьеру Влашич четыре раза не забивал пенальти. В РПЛ так было в каждом из трех сезонов в составе ЦСКА.
Кому и когда не забивал Влашич:
Никола Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона». Сначала играл в аренде, а летом 2019 года ЦСКА выкупил Влашича за 15,7 миллиона евро.
«Локомотив» обыграл ЦСКА. Это третья победа подряд в личных встречах
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