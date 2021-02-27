«Локомотив» обыграл ЦСКА. Это третья победа подряд в личных встречах

В первом тайме матча 20-го тура РПЛ «Локомотив» забил дважды, во втором – у ЦСКА пенальти не реализовал Никола Влашич.

Главный тренер «Локо» Марко Николич не согласился с решением по пенальти, эмоционально обратился к судье и получил красную карточку.