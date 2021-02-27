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#РПЛ #Футбол #ЦСКА #Локомотив

«Локомотив» обыграл ЦСКА. Это третья победа подряд в личных встречах

5 минут назад

Гол Виталия Лисаковича. Второй в РПЛ для него в этом сезоне.

Твиттер «Локомотива»

В первом тайме матча 20-го тура РПЛ «Локомотив» забил дважды, во втором – у ЦСКА пенальти не реализовал Никола Влашич.

Главный тренер «Локо» Марко Николич не согласился с решением по пенальти, эмоционально обратился к судье и получил красную карточку.

Матч завершен
Локомотив
Москва
Лисакович 6
Крыховяк 41
2:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва

«Локомотив» выиграл у ЦСКА третий матч подряд и сейчас идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. У него 31 очко.

ЦСКА остался на втором месте с 37-ю очками.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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