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«Локомотив» обыграл ЦСКА. Это третья победа подряд в личных встречах
5 минут назад
В первом тайме матча 20-го тура РПЛ «Локомотив» забил дважды, во втором – у ЦСКА пенальти не реализовал Никола Влашич.
Главный тренер «Локо» Марко Николич не согласился с решением по пенальти, эмоционально обратился к судье и получил красную карточку.
«Локомотив» выиграл у ЦСКА третий матч подряд и сейчас идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. У него 31 очко.
ЦСКА остался на втором месте с 37-ю очками.
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