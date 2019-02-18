Далянь Ифан

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
«Далянь Ифан» объявил о переходе Гамшика. Он обошелся клубу в 20 миллионов
#Марек Гамшик
Все новости
Материалы
Рондон ездил за любимым тренером в Китай, учил детей языкам и ждал перехода в «МЮ»
#Саломон Рондон
Все материалы