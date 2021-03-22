Ивица Олич
Футбол
ЦСКА
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#Ивица Олич #Футбол #ЦСКА

Олич играл в маске из пластиковых карточек, которая сделана за ночь. Выиграл в ней все матчи и два кубка

вчера, 20:03

За неделю до финала Кубка УЕФА ЦСКА играл с «Зенитом». ЦСКА победил 3:0, но с потерей: Эрик Хаген локтем сломал нос Ивице Оличу.

Из-за этого Олич мог пропустить финал со «Спортингом» – в 2005-м не делали удобных игровых масок, защищающих лицо. Чаще всего футболисты пропускали игры, пока нос не заживал. Олич тогда напрочь отказался пропускать матч: «Я буду играть даже без носа!»

И собирался играть без маски: «Мне не нужна никакая маска. Если только чтобы защитников «Спортинга» пугать. Кстати, хорошо, что меня жена таким не видела – не уверен, что я бы ей понравился».

ЦСКА

Ему все-таки сделали маску – из карбона. Олич вышел в ней на тренировку, но было неудобно: он почти не видел мяча. После тренировки подошел к Газзаеву: «Тренер, я ничего не вижу. Хочу снять маску». Газзаев согласился.

На следующей тренировке мяч попал Оличу в нос: «Ужас! Кошмар! У меня пошла кровь. Я готов был разрыдаться. Утром ко мне снова подошел Газзаев: «Ты мне нужен здоровым. Если не готов сыграть, скажи». Я ему: «Георгиевич, я ни за что не пропущу этот матч».

За день до игры ЦСКА сделал запрос комиссару матча: можно ли Оличу сыграть без маски. Отказали. Врач команды Андрей Агапов сделал маску из подручного: склеил пластырем гостиничные карточки (электронные ключи). В ней Оличу разрешили выйти на поле. Он отыграл 70 минут и стал победителем Кубка УЕФА. А потом рассказывал:

«У меня страха не было. Понимал, что такие игры раз в жизни случаются. И сейчас, когда смотрю снимки с того финала, смеюсь – как же здорово мы придумали! Я ее выбросил сразу же. Она одноразовая».

ЦСКА

Через четыре дня ЦСКА играл со «Спартаком». Олич снова вышел в маске, но уже в другой. ЦСКА победил 3:1, а Олич забил гол:

«Это мой второй матч в маске. Честно говоря, привыкнуть к ней непросто. В ней очень жарко, когда светит солнце, и плохо видно. Но, как видите, хорошему форварду не мешает забивать».

В таких масках Олич сыграл четыре матча. И – четыре победы: «Спортинг», «Спартак», «Зенит», «Химки» (финал Кубка России).

Через пять лет Оличу сломали нос – и снова маска

2010 год, квалификация на Евро-2012. Хорватия – Израиль. Оличу ломают нос – снова в единоборстве с защитником. Тогда Олич играл за «Баварию». И в 2010 уже делали качественные маски для таких случаев:

«Операция прошла очень успешно, поэтому дышу нормально. Я не мог правильно дышать не из-за перелома. Просто у меня в носу были ватные тампоны. У меня уже ничего не болит, поэтому не могу дождаться, когда мне принесут защитную маску и я смогу тренироваться и играть. Сейчас я похож на боксера, который был побит братьями Кличко».

НЕ ПРОПУСТИ В НОС В СОЦСЕТЯХ
Все фото: Скриншот из видео на сайте Матч ТВ
Автор:
Валера Полевиков
Автор. Интервьюер. Футбол. Литература. Казахский рэп. Семнадцатый номер. Не Валерий.
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