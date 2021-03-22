Олич играл в маске из пластиковых карточек, которая сделана за ночь. Выиграл в ней все матчи и два кубка

Ему все-таки сделали маску – из карбона. Олич вышел в ней на тренировку, но было неудобно: он почти не видел мяча. После тренировки подошел к Газзаеву: «Тренер, я ничего не вижу. Хочу снять маску». Газзаев согласился.

На следующей тренировке мяч попал Оличу в нос: «Ужас! Кошмар! У меня пошла кровь. Я готов был разрыдаться. Утром ко мне снова подошел Газзаев: «Ты мне нужен здоровым. Если не готов сыграть, скажи». Я ему: «Георгиевич, я ни за что не пропущу этот матч».

За день до игры ЦСКА сделал запрос комиссару матча: можно ли Оличу сыграть без маски. Отказали. Врач команды Андрей Агапов сделал маску из подручного: склеил пластырем гостиничные карточки (электронные ключи). В ней Оличу разрешили выйти на поле. Он отыграл 70 минут и стал победителем Кубка УЕФА. А потом рассказывал:

«У меня страха не было. Понимал, что такие игры раз в жизни случаются. И сейчас, когда смотрю снимки с того финала, смеюсь – как же здорово мы придумали! Я ее выбросил сразу же. Она одноразовая».