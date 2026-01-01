Сергей Прядкин

Дата рождения
17 августа 1961 г.
Факт
Бывший сотрудник КГБ СССР , ФАПСИ, ФПС, ФСБ России, полковник запаса
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Футбол
Хачатурянц избран новым президентом РПЛ. Он сменил Прядкина, занимавшего пост с 2007 года
#Ашот Хачатурянц
Футбол
Прядкин стал советником руководства УЕФА и будет работать с европейскими лигами, клубами и форумом мировых лиг
#Сергей Прядкин
Футбол
Хачатурянц – единственный зарегистрированный кандидат на пост президента РПЛ. Выборы пройдут 22 ноября
#Ашот Хачатурянц
Футбол
«Давно пора». Карпин прокомментировал уход Прядкина с поста президента РПЛ
#Сергей Прядкин
Футбол
Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября
#РПЛ
Футбол
Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. Это глава судейского комитета РФС
#Ашот Хачатурянц
Футбол
Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ
#Сергей Прядкин
Футбол
Прядкин покинет пост президента РПЛ. Об этом говорят три разных источника
#Сергей Прядкин
Футбол
РПЛ солидарна с УЕФА по проекту Суперлиги
#Суперлига
Футбол
Спонсоры РПЛ выделят «Тамбову» 51 миллион, клубы помогут бесплатной арендой игроков
#Тамбов
Футбол
«Ростов» устроил голосование, кто вредит репутации РПЛ – Карпин или Прядкин
#Ростов
Футбол
Прядкин подтвердил неявку «Оренбурга» на матч с «Краснодаром»
#Сергей Прядкин
Футбол
Игроки «Оренбурга» на изоляции из-за «признаков коронавирусной инфекции». Матч с Краснодаром – через два дня
#Оренбург
Футбол
Прядкин: «Раз РФС и РПЛ дали «Ростову» шанс договориться, такую же опцию предоставили и «Динамо»
#Сергей Прядкин
Футбол
РПЛ была проинформирована накануне матча «Уфа» – «Тамбов»
#РПЛ
Футбол
Все легионеры и иностранные тренеры вернулись в клубы РПЛ
#РПЛ
Футбол
Матчи чемпионата России до конца сезона пройдут без зрителей
#РПЛ
Футбол
Прядкин единогласно выбран президентом РПЛ
#Сергей Прядкин
Футбол
Клубы РПЛ выдвинули кандидатов в президенты – там опять один Прядкин.
#Сергей Прядкин