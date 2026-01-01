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Футбол
Персона
Сергей Прядкин
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Сергей Прядкин
Дата рождения
17 августа 1961 г.
Факт
Бывший сотрудник КГБ СССР , ФАПСИ, ФПС, ФСБ России, полковник запаса
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