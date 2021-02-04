Спонсоры РПЛ выделят «Тамбову» 51 миллион, клубы помогут бесплатной арендой игроков

Президент РПЛ Сергей Прядкин в интервью «Р-Спорт» рассказал, как планирует удержать «Тамбов» от снятия с чемпионата в сезоне-2020/21:

🗯️️«Рассматривается вопрос аренд ряда игроков. По предварительным договоренностям «Тамбов» должен получить порядка 51 миллиона рублей (от спонсоров РПЛ).

С нашими деньгами у «Тамбова» около 120 миллионов. Это маловато, поэтому надо искать дополнительные средства».

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал:

🗯️️️«Лига и клубы постараются сделать все, чтобы «Тамбов» сумел доиграть. Другие клубы готовы помочь. Насколько я понимаю, речь идет не только о помощи с бесплатной арендой (игроков), но и других видах помощи».