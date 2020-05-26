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Сергей Прядкин
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#РПЛ #Сергей Прядкин

Все легионеры и иностранные тренеры вернулись в клубы РПЛ

26 мая 2020, 16:25

Об этом рассказал глава лиги Сергей Прядкин:

«Мы завершили первый и очень важный этап нашей дорожной карты по возобновлению чемпионата — все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны.

Я благодарю правительство, представителей ФСБ, МВД, Росавиации, пограничных служб, руководство РФС и всех, кто участвовал в этом процессе. Это было важно не только для возобновления этого сезона, но и для организации следующего».

  • Чемпионат России возобновится 21 июня.
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