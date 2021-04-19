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#Суперлига #РПЛ #Футбол #Сергей Прядкин

РПЛ солидарна с УЕФА по проекту Суперлиги

19 апреля, 10:39

Президент РПЛ Сергей Прядкин озвучил заявление в связи с созданием Суперлиги:

«РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги. Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество.

Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведется спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон. Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему».

Ранее 12 клубов объявили о создании Суперлиги. УЕФА выступает резко против.

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