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Футбол
Сергей Прядкин
РПЛ солидарна с УЕФА по проекту Суперлиги
19 апреля, 10:39
Президент РПЛ Сергей Прядкин озвучил заявление в связи с созданием Суперлиги:
«РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги. Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество.
Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведется спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон. Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему».
Ранее 12 клубов объявили о создании Суперлиги. УЕФА выступает резко против.
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