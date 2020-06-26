Прядкин подтвердил неявку «Оренбурга» на матч с «Краснодаром»

Комментарий главы РПЛ по трем матчам 24-го тура:

• «Оренбург» – «Краснодар»: «Оренбург» проинформировал, что не может организовать матч, КДК вынесет решение по неявке.

• «Ростов» – «Арсенал»: «Ростов» готов проводить матч, есть надежда, что сыграет основным составом.

• «Динамо» – ЦСКА: игроки «Динамо» ежедневно сдавали отрицательные тесты, клуб получит предписание от Роспотребнадзора до конца дня.