Оренбург
РПЛ
коронавирус
Сергей Прядкин
Поделиться:
Комментарии:
0
#Оренбург #РПЛ #коронавирус #Сергей Прядкин

Игроки «Оренбурга» на изоляции из-за «признаков коронавирусной инфекции». Матч с Краснодаром – через два дня

25 июня 2020, 13:57

Вот что сказал президент РПЛ Сергей Прядкин:

«У ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией. Все они изолированы, проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время».

  • 27 июня у «Оренбурга» матч с «Краснодаром». 
  • Предыдущую игру краснодарцев перенесли из-за вспышки коронавируса в «Динамо». 
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Как выглядит русский футбол после коронавируса (маски, перчатки, дезинфекция) – в фотографиях
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Оренбург
#РПЛ
#коронавирус
#Сергей Прядкин