Игроки «Оренбурга» на изоляции из-за «признаков коронавирусной инфекции». Матч с Краснодаром – через два дня

Вот что сказал президент РПЛ Сергей Прядкин:

«У ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией. Все они изолированы, проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время».