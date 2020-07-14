«Ростов» устроил голосование, кто вредит репутации РПЛ – Карпин или Прядкин

На данный момент проголосовало больше трех тысяч человек. 96% – за Прядкина.

Карпин после матча с «Оренбургом» (0:0) назвал РПЛ Роспотребнадзор-лигой и процитировал Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости. Мерзости и подлости».

Президент РПЛ Сергей Прядкин пожаловался на Карпина в РФС, сказав, что его слова наносят ущерб репутации лиги.

Карпин ответил: «Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже лиги».