Сергей Прядкин

Дата рождения
17 августа 1961 г.
Факт
Бывший сотрудник КГБ СССР , ФАПСИ, ФПС, ФСБ России, полковник запаса
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Новости
Выборы президента РПЛ проходят с одним кандидатом уже 14 лет. Ранее такое встречалось, но регламент был совсем другой
#Ашот Хачатурянц
Как Сергей Прядкин выбирался на пост президента РПЛ: за 14 лет – ни одного конкурента. НИ-ОД-НО-ГО
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#Сергей Прядкин
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Как Прядкин возглавил Премьер-лигу 14 лет назад. Пришел на выборы без программы, но с поддержкой Мутко
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#Сергей Прядкин
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Что происходило с президентом Прядкиным и РПЛ за полтора года после последних выборов
#Сергей Прядкин
Лига сама спасает умерший «Тамбов»: даст деньги, а клубы – игроков в бесплатную аренду. Это точно нормально?
#Тамбов
Что мы узнали из интервью Прядкина: признает проблему бюджетных денег и хочет два дивизиона по 12 команд
#Сергей Прядкин
РПЛ дала приз бомбардира и Дзюбе, и Азмуну – мимо регламента. Прядкин объясняет: так у АПЛ, а регламент потом перепишем
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#РПЛ
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Все реформы русского футбола – в одном месте: расширение РПЛ, отмена лимита для четырех стран, старый президент
#РПЛ