Ашот Хачатурянц
РПЛ
Сергей Прядкин
Хачатурянц – единственный зарегистрированный кандидат на пост президента РПЛ. Выборы пройдут 22 ноября
час назад
Сергей Прядкин ушел с поста президента РПЛ по собственному желанию. Он возглавлял Премьер-лигу с ноября 2007 года.
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц временно исполняет обязанности президента РПЛ до новых выборов. Они назначены на 22 ноября.
8 октября – последний день регистрации кандидатов на должность президента РПЛ. Хачатурянц стал единственным человеком, который официально подал заявку на выборы.
Хачатурянц рассказал об отстранении судьи Казарцева до конца года. Все из-за ошибки в матче ЦСКА – «Краснодар»
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