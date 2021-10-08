Хачатурянц – единственный зарегистрированный кандидат на пост президента РПЛ. Выборы пройдут 22 ноября

Сергей Прядкин ушел с поста президента РПЛ по собственному желанию. Он возглавлял Премьер-лигу с ноября 2007 года.

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц временно исполняет обязанности президента РПЛ до новых выборов. Они назначены на 22 ноября.

8 октября – последний день регистрации кандидатов на должность президента РПЛ. Хачатурянц стал единственным человеком, который официально подал заявку на выборы.

Хачатурянц рассказал об отстранении судьи Казарцева до конца года. Все из-за ошибки в матче ЦСКА – «Краснодар»