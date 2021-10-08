Ашот Хачатурянц
РПЛ
Сергей Прядкин
Поделиться:
Комментарии:
0
#Ашот Хачатурянц #РПЛ #Сергей Прядкин

Хачатурянц – единственный зарегистрированный кандидат на пост президента РПЛ. Выборы пройдут 22 ноября

час назад

Сергей Прядкин ушел с поста президента РПЛ по собственному желанию. Он возглавлял Премьер-лигу с ноября 2007 года.

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц временно исполняет обязанности президента РПЛ до новых выборов. Они назначены на 22 ноября.

8 октября – последний день регистрации кандидатов на должность президента РПЛ. Хачатурянц стал единственным человеком, который официально подал заявку на выборы.

Хачатурянц рассказал об отстранении судьи Казарцева до конца года. Все из-за ошибки в матче ЦСКА – «Краснодар»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Телеграм-канал РПЛ
Еще по теме
Как Сергей Прядкин выбирался на пост президента РПЛ: за 14 лет – ни одного конкурента. НИ-ОД-НО-ГО
Как Прядкин возглавил Премьер-лигу 14 лет назад. Пришел на выборы без программы, но с поддержкой Мутко
Что происходило с президентом Прядкиным и РПЛ за полтора года после последних выборов
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Ашот Хачатурянц
#РПЛ
#Сергей Прядкин