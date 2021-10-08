Василий Казарцев
РПЛ
Ашот Хачатурянц
ЦСКА
Краснодар
Хачатурянц рассказал об отстранении судьи Казарцева до конца года. Все из-за ошибки в матче ЦСКА – «Краснодар»
2 часа назад
Судья Василий Казарцев отстранен до конца года. Он работал арбитром на ВАР в матче ЦСКА – «Краснодар» (0:0).
Та игра завершилась спорным эпизодом в штрафной ЦСКА. Защитник ЦСКА Игорь Дивеев коснулся мяча рукой, но арбитр не поставил пенальти. Экспертно-судейская комиссия признала это решение ошибочным.
Ашот Хачатурянц сказал о будущем Казарцева в эфире «Матч ТВ»: «Я принял решение о его отстранении от судейства до конца года. Дальше буду думать, что делать».
В карьере Казарцева уже было одно отстранение:
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