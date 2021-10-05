РПЛ
Ашот Хачатурянц
Сергей Прядкин
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#РПЛ #Сергей Прядкин #Ашот Хачатурянц

Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября

вчера, 13:15

Изначально инсайдер Сергей Егоров рассказал, что выборы пройдут 22 октября. Он находился на общем собрании РПЛ. На нем президент РПЛ Сергей Прядкин подал в отставку.

РПЛ после собрания рассказала о дате 22 ноября.

Временным исполняющим обязанности главы РПЛ назначен Ашот Хачатурянц, который с 2019 года возглавляет судейский комитет РФС.

Прядкин был президентом РПЛ с 2007 года. В 2020 году он досрочно переизбрался на новый пятилетний срок, но проработал по нему год.

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Источник:
Официальный сайт РПЛ
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