Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября

Изначально инсайдер Сергей Егоров рассказал, что выборы пройдут 22 октября. Он находился на общем собрании РПЛ. На нем президент РПЛ Сергей Прядкин подал в отставку.

РПЛ после собрания рассказала о дате 22 ноября.

Временным исполняющим обязанности главы РПЛ назначен Ашот Хачатурянц, который с 2019 года возглавляет судейский комитет РФС.

Прядкин был президентом РПЛ с 2007 года. В 2020 году он досрочно переизбрался на новый пятилетний срок, но проработал по нему год.