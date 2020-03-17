Сергей Прядкин
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#Сергей Прядкин #РПЛ #Футбол

Прядкин единогласно выбран президентом РПЛ

17 марта 2020, 13:08

Сергей Прядкин избран на новый пятилетний срок. На это время составили и план прогресса лиги:

  • Дальнейшее развитие и совершенствование соревновательного и медийного продуктов.
  • Маркетинговые инициативы, нацеленные на привлечение и цифровизацию аудитории.
  • Рост доходов от реализации коммерческих и медиа прав с учетом современных трендов.
  • Оптимизация системы корпоративного управления и организационной структуры.
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Как Сергей Прядкин выбирается на пост президента РПЛ: за 18 лет – ни одного конкурента. НИ-ОД-НО-ГО
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