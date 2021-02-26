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#РПЛ #Футбол #Тамбов #Ротор

РПЛ возобновилась после перерыва. В первом матче «Тамбов» проиграл «Ротору»

43 минуты назад
  • Игра 20-го тура между «Тамбовом» и «Ротором» закончилась со счетом 1:3.
  • «Тамбов» забил первым и вел до начала второго тайма. На 54-й минуте защитник хозяев Зураб Гигашвили забил в собственные ворота и сравнял счет. После этого «Ротор» забил еще два.
  • «Ротор» набрал 17 очков и остался на 13-й строчке. «Тамбов» с 13 очками идет последним.
  • Во время перерыва РПЛ обсуждалось снятие «Тамбова» с розыгрыша из-за финансовых проблем. Задолженности по зарплатам составляли больше 150 миллионов рублей, большинство игроков покинули команду.
  • В итоге РПЛ выделила клубу сумму, достаточную для разблокировки счетов. После этого с «Тамбова» сняли запрет на регистрацию новых игроков. Тогда клуб заявил больше 15 игроков из других команд.

Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ

Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Архипов 41
1:3
Матч завершен
Ротор
Волгоград
Гигашвили 54
Понсе 58
Кипиани 71
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