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РПЛ возобновилась после перерыва. В первом матче «Тамбов» проиграл «Ротору»
43 минуты назад
- Игра 20-го тура между «Тамбовом» и «Ротором» закончилась со счетом 1:3.
- «Тамбов» забил первым и вел до начала второго тайма. На 54-й минуте защитник хозяев Зураб Гигашвили забил в собственные ворота и сравнял счет. После этого «Ротор» забил еще два.
- «Ротор» набрал 17 очков и остался на 13-й строчке. «Тамбов» с 13 очками идет последним.
- Во время перерыва РПЛ обсуждалось снятие «Тамбова» с розыгрыша из-за финансовых проблем. Задолженности по зарплатам составляли больше 150 миллионов рублей, большинство игроков покинули команду.
- В итоге РПЛ выделила клубу сумму, достаточную для разблокировки счетов. После этого с «Тамбова» сняли запрет на регистрацию новых игроков. Тогда клуб заявил больше 15 игроков из других команд.
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