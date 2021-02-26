Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ

РПЛ возобновляется после зимнего перерыва. Сейчас сыграно 19 туров, у каждого клуба остается еще 11 матчей.

Таким будет 20-й тур РПЛ:

26 февраля

«Тамбов» – «Ротор», 19:00. Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер»

27 февраля

«Химки» – «Уфа», 14:00. Трансляция: «Матч Премьер»

«Зенит» – «Ростов», 16:30. Трансляция: «Матч Премьер»

«Локомотив» – ЦСКА, 19:00. Трансляция: «Матч ТВ»

«Сочи» – «Арсенал», 19:00. Трансляция: «Матч Премьер»

28 февраля

«Спартак» – «Рубин», 14:00. Трансляция: «Матч Премьер»

«Ахмат» – «Динамо», 16:30. Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер»

«Краснодар» – «Урал», 19:00. Трансляция: «Матч Премьер»

Расписание всех трансляций мы брали из телепрограммы на официальном сайте «Матч ТВ».