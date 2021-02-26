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#РПЛ #Футбол #Краснодар #Спартак #Тамбов #Зенит #Локомотив #ЦСКА #Арсенал #Ростов #Химки #Рубин #Динамо #Сочи #Ахмат #Уфа #Ротор #Урал

Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ

2 часа назад

Официальный сайт РПЛ

РПЛ возобновляется после зимнего перерыва. Сейчас сыграно 19 туров, у каждого клуба остается еще 11 матчей.

Таким будет 20-й тур РПЛ:

26 февраля

«Тамбов» – «Ротор», 19:00. Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер»

27 февраля

«Химки» – «Уфа», 14:00. Трансляция: «Матч Премьер»

«Зенит» – «Ростов», 16:30. Трансляция: «Матч Премьер»

«Локомотив» – ЦСКА, 19:00. Трансляция: «Матч ТВ»

«Сочи» – «Арсенал», 19:00. Трансляция: «Матч Премьер»

28 февраля

«Спартак» – «Рубин», 14:00. Трансляция: «Матч Премьер»

«Ахмат» – «Динамо», 16:30. Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер»

«Краснодар» – «Урал», 19:00. Трансляция: «Матч Премьер»

Расписание всех трансляций мы брали из телепрограммы на официальном сайте «Матч ТВ».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еврокубки уже возобновились. Неудачно
Сколько «Краснодар» заработал в Европе как самый успешный русский клуб сезона
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
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