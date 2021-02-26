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Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
2 часа назад
РПЛ возобновляется после зимнего перерыва. Сейчас сыграно 19 туров, у каждого клуба остается еще 11 матчей.
Таким будет 20-й тур РПЛ:
26 февраля
«Тамбов» – «Ротор», 19:00. Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер»
27 февраля
«Химки» – «Уфа», 14:00. Трансляция: «Матч Премьер»
«Зенит» – «Ростов», 16:30. Трансляция: «Матч Премьер»
«Локомотив» – ЦСКА, 19:00. Трансляция: «Матч ТВ»
«Сочи» – «Арсенал», 19:00. Трансляция: «Матч Премьер»
28 февраля
«Спартак» – «Рубин», 14:00. Трансляция: «Матч Премьер»
«Ахмат» – «Динамо», 16:30. Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер»
«Краснодар» – «Урал», 19:00. Трансляция: «Матч Премьер»
Расписание всех трансляций мы брали из телепрограммы на официальном сайте «Матч ТВ».
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