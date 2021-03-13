Точечный автогол Маслова. Подставил ногу, когда игрок «Динамо» прострелил в пустоту

Павел Маслов – один из игроков старта в этом сезоне. Он провел 20 матчей, в среднем играл по 86 минут, получил пять желтых карточек. Маслов заиграл в «Спартаке» еще в предыдущем сезоне, но тогда вышел только в девяти матчах. И даже в них нашел свой автогол. В седьмой игре в РПЛ за карьеру Маслов пяткой закатил мяч в собственные ворота в игре с «Сочи».

Тогда Маслов рассказывал: «Вообще, я считаю, что такие вещи не должны оказывать никакого влияния на игрока. Не важно – хороший матч или плохой с точки зрения результата, расти нужно постепенно». Отец Маслова сам играл в футбол. Тогда он настраивал сына, что такие ошибки бывают у каждого футболиста.

К 20 годам Маслов засветился в профессиональном футболе в шести разных сезонах. Он начинал карьеру в «Тюмени». Там в сезоне-2015/16 уже провел семь матчей. Он дебютировал за клуб в 15 лет, потом отдавал ассист на Алексея Сапогова. «Спартак» купил Маслова летом 2018 года. Маслов сначала заиграл в «Спартаке-2», а потом попал в первую команду.

Маслову из «Спартака» выбили зуб в матче с «Динамо»

С результативностью пока проблемы: