Павел Маслов
Евро-2021
Футбол
Россия (мол.)
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#Павел Маслов #Футбол #Павел Маслов #Евро-2021 #Россия (мол.)

Беды Маслова: четыре привезенных пенальти и два автогола за год

вчера, 23:42

официальный сайт РФС

Молодежная сборная России проиграла первый тайм Франции (0:2). Это матч второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы.

Оба гола Франция забила с пенальти (Эдуард, Иконе). Оба пенальти назначили после фолов Павла Маслова. В первом эпизоде он выставил ногу, через которую упал соперник.

Во втором – мяч попал ему в руку. Еще он получил желтую карточку и пропустит следующую игру.

В этом сезоне из-за Маслова судьи назначили еще два пенальти – в РПЛ. В матче против «Сочи» (2:2), когда он сфолил на Заике. И с «Уралом» (5:1) – тогда Маслов сыграл рукой. 

Матч Премьер

Еще из приключений этого Сезона у Маслова есть удаление в игре с «Рубином», когда он за 60 минут матча получил две желтые карточки. Плюс есть два автогола: в матче против «Динамо» в чемпионате и против «Ахмата».

За взрослую команду «Спартака» Маслов начал стабильно играть с июня 2020 года, когда после пандемии возобновился чемпионат. Всего за взрослый «Спартак» у него 35 матчей: 0 голов, 2 ассиста, 9 желтых карточек.

На молодежном уровне Маслов был правым защитником в четверке. На взрослом – правым центральным в тройке. За молодежную сборную России он играет правого центрального в четверке (как в «Спартаке-2»).

Павел Маслов родился 14 апреля 2000 года – сейчас ему 20 лет.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Global Look Press / Dmitry Golubovich
Автор:
Валера Полевиков
Автор. Интервьюер. Футбол. Литература. Казахский рэп. Семнадцатый номер. Не Валерий.
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