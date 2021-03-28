Беды Маслова: четыре привезенных пенальти и два автогола за год
Молодежная сборная России проиграла первый тайм Франции (0:2). Это матч второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы.
Оба гола Франция забила с пенальти (Эдуард, Иконе). Оба пенальти назначили после фолов Павла Маслова. В первом эпизоде он выставил ногу, через которую упал соперник.
Во втором – мяч попал ему в руку. Еще он получил желтую карточку и пропустит следующую игру.
Еще из приключений этого Сезона у Маслова есть удаление в игре с «Рубином», когда он за 60 минут матча получил две желтые карточки. Плюс есть два автогола: в матче против «Динамо» в чемпионате и против «Ахмата».
За взрослую команду «Спартака» Маслов начал стабильно играть с июня 2020 года, когда после пандемии возобновился чемпионат. Всего за взрослый «Спартак» у него 35 матчей: 0 голов, 2 ассиста, 9 желтых карточек.
На молодежном уровне Маслов был правым защитником в четверке. На взрослом – правым центральным в тройке. За молодежную сборную России он играет правого центрального в четверке (как в «Спартаке-2»).
Павел Маслов родился 14 апреля 2000 года – сейчас ему 20 лет.