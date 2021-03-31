Россия (мол.)

Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
12Александр Максименко А. Максименко
|Вра
|24
|3
|0
|0
|0
|0
|
13Денис Макаров Д. Макаров
|Пол
|24
|3
|1
|0
|1
|0
|
17Вячеслав Грулев В. Грулев
|Нап
|23
|3
|0
|0
|0
|0
|
8Константин Тюкавин К. Тюкавин
|Нап
|19
|3
|0
|0
|0
|0
|
19Даниил Лесовой Д. Лесовой
|Нап
|24
|3
|0
|0
|0
|0
Таблица
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|
2
|3
|2
|0
|1
|4:1
|6
|
3
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|
4
|3
|0
|0
|3
|1:8
|0
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