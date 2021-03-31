Россия (мол.)

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Михаил Галактионов
М. Галактионов
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
12
Александр Максименко А. Максименко 		Вра 24 3 0 0 0 0
13
Денис Макаров Д. Макаров 		Пол 24 3 1 0 1 0
17
Вячеслав Грулев В. Грулев 		Нап 23 3 0 0 0 0
8
Константин Тюкавин К. Тюкавин 		Нап 19 3 0 0 0 0
19
Даниил Лесовой Д. Лесовой 		Нап 24 3 0 0 0 0
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Таблица

Группа C И В Н П Мячи Очки
1
Дания (мол.)
3 3 0 0 6:0 9
2
Франция (мол.)
3 2 0 1 4:1 6
3
Россия (мол.)
3 1 0 2 4:6 3
4
Исландия (мол.)
3 0 0 3 1:8 0
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Результаты
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
Дания (мол.)
3 : 0
Россия (мол.)
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
3 тур
Дания (мол.)
3
Россия (мол.)
0
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 22:00
Россия (мол.)
0 : 2
Франция (мол.)
28.03.2021 28 марта 2021 вс 22:00
2 тур
Россия (мол.)
0
Франция (мол.)
2
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
Россия (мол.)
4 : 1
Исландия (мол.)
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
1 тур
Россия (мол.)
4
Исландия (мол.)
1
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
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