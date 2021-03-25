Александр Соболев
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#Александр Соболев #Россия #РПЛ #Футбол #Спартак #ЧМ-2022

Соболев забивает за Россию каждые 50 минут. Но ему пока ни разу не доверили сыграть полный матч

час назад

Твиттер сборной России

Александр Соболев закрепил победу сборной России на Мальте – 3:1. На 82-й минуте он заменил Артема Дзюбу и отличился в самом конце игры.

Эффективность Соболева в матче за сборную – гол в 50 минут.

🇸🇪 48 минут в товарищеской игре против Швеции – гол.

🇭🇺 12 минут в игре Лиги наций против Венгрии.

🇲🇩 30 минут в товарищеской игре против Молдавии.

🇲🇹 11 минут в квалификации к ЧМ-2022 против Мальты – гол.

Итого – два гола за 101 минуту. И ни одного матча в стартовом составе.

Забивает Соболев в конце матчей и по-разному. Шведам на 90+1 положил головой после розыгрыша углового:

С Мальтой реализовал момент из пределов штрафной – сильный удар не смог полностью заблокировать голкипер:

Еще одно сходство кроме голов в самом конце – забивает он пока с передач наших легионеров. Против шведов ему ассистировал Черышев, против мальтийцев – Алексей Миранчук.

Соболев – в отличной форме по весне, ему очень хорошо даются мартовские матчи 2021-го. Он забивает в каждом из них. В четырех играх скопил шесть голов. Пусть и половина из них – с пенальти.

⚽️ ⚽️ Дубль в ворота «Краснодара» – точный удар головой, затем реализованный выход один на один.

⚽️ Гол «Динамо» – с пенальти.

⚽️ ⚽️ Два гола «Уралу» – оба с пенальти.

⚽️ Гол Мальте за сборную.

По «гол плюс пас» вообще выходит семь очков, ведь он еще и ассистировал Мозесу в игре против «Динамо». Еще позитивные цифры – десять ударов за эти три матча РПЛ, из которых в створ было больше половины – шесть.

РПЛ

Сравнения с Дзюбой неизбежны. Кроме самого Соболева: «Я не думаю о том, чтобы вытеснить Артема. Просто приезжаю, тренируюсь, показываю, что умею. А дальше все будет решать тренерский штаб».

А одноклубнику Промесу все и так ясно: «Для меня сейчас, конечно же, сильнее Соболев! Но вообще их сложно сравнивать. Да, по стилю игры они похожи. Дзюба по-прежнему много забивает, но я вижу качество и потенциал Соболева. Он еще молод, но уже очень силен. В штрафной он просто убийца».

Для Черчесова – приятный выбор: Дзюба тоже забил Мальте. Заодно он обогнал в списке бомбардиров в истории сборной России Владимира Бесчастных, остался последний ориентир – Александр Кержаков.

РФС

Впереди еще два мартовских матча – Россия примет Словению 28 марта и сыграет на выезде со Словакией 31-го. Вряд ли Соболев вытеснит из основы капитана сборной, но может получить чуть больше игровых минут. Могут ли они сыграть в паре? Соболев говорил так: «Думаю, да. Смотря какая игра и какой соперник».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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