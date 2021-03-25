Соболев забивает за Россию каждые 50 минут. Но ему пока ни разу не доверили сыграть полный матч
Александр Соболев закрепил победу сборной России на Мальте – 3:1. На 82-й минуте он заменил Артема Дзюбу и отличился в самом конце игры.
Эффективность Соболева в матче за сборную – гол в 50 минут.
🇸🇪 48 минут в товарищеской игре против Швеции – гол.
🇭🇺 12 минут в игре Лиги наций против Венгрии.
🇲🇩 30 минут в товарищеской игре против Молдавии.
🇲🇹 11 минут в квалификации к ЧМ-2022 против Мальты – гол.
Итого – два гола за 101 минуту. И ни одного матча в стартовом составе.
Забивает Соболев в конце матчей и по-разному. Шведам на 90+1 положил головой после розыгрыша углового:
С Мальтой реализовал момент из пределов штрафной – сильный удар не смог полностью заблокировать голкипер:
Еще одно сходство кроме голов в самом конце – забивает он пока с передач наших легионеров. Против шведов ему ассистировал Черышев, против мальтийцев – Алексей Миранчук.
Соболев – в отличной форме по весне, ему очень хорошо даются мартовские матчи 2021-го. Он забивает в каждом из них. В четырех играх скопил шесть голов. Пусть и половина из них – с пенальти.
⚽️ ⚽️ Дубль в ворота «Краснодара» – точный удар головой, затем реализованный выход один на один.
⚽️ Гол «Динамо» – с пенальти.
⚽️ ⚽️ Два гола «Уралу» – оба с пенальти.
⚽️ Гол Мальте за сборную.
По «гол плюс пас» вообще выходит семь очков, ведь он еще и ассистировал Мозесу в игре против «Динамо». Еще позитивные цифры – десять ударов за эти три матча РПЛ, из которых в створ было больше половины – шесть.
Сравнения с Дзюбой неизбежны. Кроме самого Соболева: «Я не думаю о том, чтобы вытеснить Артема. Просто приезжаю, тренируюсь, показываю, что умею. А дальше все будет решать тренерский штаб».
А одноклубнику Промесу все и так ясно: «Для меня сейчас, конечно же, сильнее Соболев! Но вообще их сложно сравнивать. Да, по стилю игры они похожи. Дзюба по-прежнему много забивает, но я вижу качество и потенциал Соболева. Он еще молод, но уже очень силен. В штрафной он просто убийца».
Для Черчесова – приятный выбор: Дзюба тоже забил Мальте. Заодно он обогнал в списке бомбардиров в истории сборной России Владимира Бесчастных, остался последний ориентир – Александр Кержаков.
Впереди еще два мартовских матча – Россия примет Словению 28 марта и сыграет на выезде со Словакией 31-го. Вряд ли Соболев вытеснит из основы капитана сборной, но может получить чуть больше игровых минут. Могут ли они сыграть в паре? Соболев говорил так: «Думаю, да. Смотря какая игра и какой соперник».