Соболев забивает за Россию каждые 50 минут. Но ему пока ни разу не доверили сыграть полный матч

Александр Соболев закрепил победу сборной России на Мальте – 3:1. На 82-й минуте он заменил Артема Дзюбу и отличился в самом конце игры.

Эффективность Соболева в матче за сборную – гол в 50 минут.

🇸🇪 48 минут в товарищеской игре против Швеции – гол.

🇭🇺 12 минут в игре Лиги наций против Венгрии.

🇲🇩 30 минут в товарищеской игре против Молдавии.

🇲🇹 11 минут в квалификации к ЧМ-2022 против Мальты – гол.

Итого – два гола за 101 минуту. И ни одного матча в стартовом составе.

Забивает Соболев в конце матчей и по-разному. Шведам на 90+1 положил головой после розыгрыша углового: