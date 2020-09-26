Как вообще вышло, что больше всех забивает Нобоа? Секрет простой

Как же хорош «Сочи» в этом сезоне. После девяти туров у него четыре победы, четыре ничьих и одно поражение, что позволяет клубу идти на четвертом месте в таблице РПЛ.

На фоне всеобщего подъема команды особенно выделяется Кристиан Нобоа. В девяти матчах у него семь голов. В РПЛ он играет пятнадцатый сезон и лишь однажды забивал больше, чем сейчас. В сезоне-2009/10 в составе «Рубина» он забил восемь мячей. Правда, для этого ему понадобилось 25 матчей.

Статистика Нобоа во всех матчах РПЛ в этом сезоне.

1. «Спартак» – «Сочи» – 2:2. У Нобоа один гол.

Нобоа реализовал пенальти под самый конец матча.