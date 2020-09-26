Как вообще вышло, что больше всех забивает Нобоа? Секрет простой
Как же хорош «Сочи» в этом сезоне. После девяти туров у него четыре победы, четыре ничьих и одно поражение, что позволяет клубу идти на четвертом месте в таблице РПЛ.
На фоне всеобщего подъема команды особенно выделяется Кристиан Нобоа. В девяти матчах у него семь голов. В РПЛ он играет пятнадцатый сезон и лишь однажды забивал больше, чем сейчас. В сезоне-2009/10 в составе «Рубина» он забил восемь мячей. Правда, для этого ему понадобилось 25 матчей.
Статистика Нобоа во всех матчах РПЛ в этом сезоне.
1. «Спартак» – «Сочи» – 2:2. У Нобоа один гол.
Нобоа реализовал пенальти под самый конец матча.
2. «Сочи» – «Химки» – 1:1. У Нобоа один гол.
Нобоа в этом матче замкнул передачу Кирилла Заики с фланга.
3. «Сочи» – «Рубин» – 3:2. У Нобоа один гол и голевая.
Здесь Нобоа классно исполнил штрафной удар.
8. «Арсенал» – «Сочи» – 3:2. У Нобоа один гол.
Еще один пенальти, который реализовал Нобоа.
9. «Сочи» – «Краснодар» – 1:1. У Нобоа один гол.
Тут Нобоа снова забил с пенальти.
Нобоа много забивает со стандартов, что однозначно важнейший для него фактор в споре лучших бомбардиров. Он – штатный пенальтист «Сочи». А «Сочи» в этом сезоне заработало больше всех пенальти в РПЛ. У него их четыре: только одно исполнил не Нобоа (Дмитрий Полоз забил в первом туре «Спартаку»).
Что говорят о Нобоа:
- Владимир Федотов: «Нобоа всегда в хорошей форме, потому что хорошо к себе относится. Кристиан хочет играть в футбол и хочет играть красиво».
- Андрей Мостовой, «Зенит»: «У «Сочи» очень неплохой, сильный состав. А Крис Нобоа посмотрите, что творит! Тренерский штаб очень хороший».
- Александр Карапетян, «Тамбов»: «Сочи» играет в хороший футбол. Кристиан Нобоа сейчас в такой форме, что у него любой удар залетает в ворота».
- Борис Ротенберг: «Нобоа сам по себе очень позитивный парень, очень душевный. Я его знаю очень давно, он вырос на моих глазах. Его игра меня не удивляет».
Кажется, еще один важный секрет Нобоа – он искренне кайфует от Сочи, клуба и РПЛ. В апреле он несколько раз подчеркнул: на данном этапе его все устраивает. Несколько его слов:
• «Конечно, все города хороши по-своему. Но сейчас я готов сказать: Сочи – это просто супер. Там очень хорошая погода».
• «Летом готов играть без перерыва, без проблем. Если будем играть все лето – это даже хорошо. В том числе для болельщиков».