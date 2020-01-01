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Урал
Екатеринбург
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Сайт
fc-ural.ru
Страна
Россия
Стадион
Екатеринбург Арена
Тренер
Дмитрий Парфенов
Д. Парфенов
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Как готовить футболистов после самоизоляции. Объясняют тренеры РПЛ
#РПЛ
25 мая, 12:20
Коронавирус в клубах РПЛ. Замешаны уже 7 из 16
#коронавирус
22 мая, 18:35
РПЛ уже борется с коронавирусом. Болельщикам меряют температуру, а те посвящают вирусу баннеры
#РПЛ
15 марта, 20:29
«Зенит» знает, как отгружать 7+ голов за матч. Третий раз за последние 10 лет
#Зенит
14 марта, 20:10
Фанаты «Зенита» поют: «Мы все умрем». В Питере болеют коронавирусом 5 человек
#Зенит
14 марта, 17:14
Русский футбол по-настоящему вернулся! Матч 1/4 Кубка перенесли из-за плохого поля
#Кубок России
04 марта, 17:24
Почему русские команды проваливают еврокубки и как сделать их умнее. Рассказывает единственный тренер-аналитик РПЛ
#Дмитрий Столбиков
02 марта, 14:00
У клубов РПЛ большие проблемы с новым лимитом – купить новичков летом будет тяжело
#РПЛ
08 февраля, 19:20
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