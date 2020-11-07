Погребняк еще ого. Забивает «Спартаку» и провернул самый странный трансфер года

У Погребянка были очень напряженные полгода:

• В конце мая заболел коронавирусом. Его жена Мария Погребняк писала:

«Муж поехал в Екатеринбург на сборы! Никаких симптомов. Ничего беды не предвещало! По прилету сдали анализы! Паша – ковид-положительный. Шок. Ночью поднялась температура до 38, приехали врачи отвезли на КТ, диагноз: двухстороняя пневмония».

• Сам Погребняк говорил: «Хочу пожелать всем следить за здоровьем и не болеть коронавирусом. Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок».

• В начале июня его выписали из больницы. Врачам он подарил футболку «Урала» с афтографами и холодильник.

Погребняк лежал в больнице из-за ковида, а через месяц забил первый гол в году

• 9 июля он впервые с марта вышел на поле. И сразу же забил – в ворота «Динамо».

• 24 июля Погребняк ушел из «Урала». Были слухи, что он уйдет в «Торпедо», но дальше разговоров эта тема не прошла.

• 15 октября президент «Урала» Григорий Иванов сказал: «Если у Паши будет желание, то будем с ним разговаривать».

• На следующий день «Урал» объявил о возвращении Погребняка.

• Спустя месяц он забил первый гол в сезоне.