Погребняк еще ого. Забивает «Спартаку» и провернул самый странный трансфер года
Матч со «Спартаком» стал для Павла Погребняка четвертым в этом сезоне в РПЛ. «Арсеналу» забил ноль голов, «Тамбову» – ноль, «Уфе» – ноль. Зато в ворота «Спартака» прилетел от Погребняка один мяч.
Видео момента:
«Спартак» – один из любимых клиентов Погребняка. Против него Погребняк играл 16 матчей. В этих встречах забил девять мячей – больше (10) от него получали только «Крылья».
У Погребянка были очень напряженные полгода:
• В конце мая заболел коронавирусом. Его жена Мария Погребняк писала:
«Муж поехал в Екатеринбург на сборы! Никаких симптомов. Ничего беды не предвещало! По прилету сдали анализы! Паша – ковид-положительный. Шок. Ночью поднялась температура до 38, приехали врачи отвезли на КТ, диагноз: двухстороняя пневмония».
• Сам Погребняк говорил: «Хочу пожелать всем следить за здоровьем и не болеть коронавирусом. Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок».
• В начале июня его выписали из больницы. Врачам он подарил футболку «Урала» с афтографами и холодильник.
Погребняк лежал в больнице из-за ковида, а через месяц забил первый гол в году
• 9 июля он впервые с марта вышел на поле. И сразу же забил – в ворота «Динамо».
• 24 июля Погребняк ушел из «Урала». Были слухи, что он уйдет в «Торпедо», но дальше разговоров эта тема не прошла.
• 15 октября президент «Урала» Григорий Иванов сказал: «Если у Паши будет желание, то будем с ним разговаривать».
• На следующий день «Урал» объявил о возвращении Погребняка.
• Спустя месяц он забил первый гол в сезоне.