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Павел Погребняк
№88
Нападающий
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Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 нояб. 1983 (36) лет
Рост
188
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Та самая история с кальяном: наши футболисты курили, выпивали и разошлись под утро. Или это ложь?
#Россия
18 ноября 2019, 11:23
Погребняка могут дисквалифицировать из-за слов про темнокожего Ари
#Павел Погребняк
17 марта 2019, 17:00
#Павел Погребняк
17 марта 2019, 17:00