Павел Погребняк
№88
Нападающий
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Команда
Урал
Возраст
37
Рост
188
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Погребняк еще ого. Забивает «Спартаку» и провернул самый странный трансфер года
#Павел Погребняк
07 ноября 2020, 15:06
Погребняк лежал в больнице из-за ковида, а через месяц забил первый гол в году
#Павел Погребняк
09 июля 2020, 21:24
Та самая история с кальяном: наши футболисты курили, выпивали и разошлись под утро. Или это ложь?
#Россия
18 ноября 2019, 11:23
Погребняка могут дисквалифицировать из-за слов про темнокожего Ари
#Павел Погребняк
17 марта 2019, 17:00
#Павел Погребняк
17 марта 2019, 17:00